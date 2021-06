Euro 2020 : Le Portugal qualifié pour les huitièmes de finale si...

Opposé à la France ce mercredi, le Portugal a son destin en main. Mais les hommes de Fernando Santos peuvent également se qualifier en cas de défaite.

Champion d'Europe en titre, le Portugal est en danger. Actuellement troisième du groupe F, le Portugal a encore son destin en main. Une victoire face à l'équipe de France qualifierait d'office les hommes de Fernando Santos pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais au vu des deux premiers matches réalisés par le Portugal, la victoire contre les Bleus est loin d'être garantie. Néanmoins, ce n'est pas le seul scénario dans lequel la Seleção peut se qualifier pour le tour suivant.

En effet, deux autres scénarios sont possibles pour le champion d'Europe en titre. Le premier mais pas le plus simple : faire mieux que l'Allemagne. Le Portugal est actuellement ex-aequo avec le champion du monde 2014 dans le groupe F mais est derrière l'Allemagne en raison de leur confrontation directe. Un match nul du Portugal combiné à une défaite des hommes de Joachim Löw leur permettrait de terminer à la deuxième place du groupe F et d'aller défier l'Angleterre à Wembley.

En cas de victoire contre les Bleus et d'un moins bon résultat de l'Allemagne, le Portugal serait premier du groupe F et affronterait donc soit la Suisse, soit l'Ukraine au prochain tour. Très certainement le scénario le plus fou et le moins envisageable. L'autre scénario, c'est de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes de ce championnat d'Europe et dans ce cas, plusieurs cas de figures sont possibles. Un match nul contre l'équipe de France assurerait l'une des places parmi les meilleurs troisièmes.

Le Portugal a une petite marge pour finir parmi les meilleurs troisièmes

La Finlande et l'Ukraine, troisièmes du groupe B et C, n'ont que trois points. Le Portugal serait donc devant eux avec un match nul contre les Bleus. En revanche, en cas de défaite contre l'équipe de France, la Seleção va devoir sortir la calculatrice. En effet, le Portugal aurait alors trois points, comme l'Ukraine et la Finlande, ce serait donc la différence de buts qui déterminerait quelle équipe serait qualifiée pour le tour suivant.

Dans ce cas-là, le Portugal pourrait également être aidé par l'Espagne. Une défaite de la Roja et de la Pologne donnerait encore plus de chances aux hommes de Fernando Santos puisque le troisième du groupe E n'aurait que deux points et serait automatiquement éliminé. Le Portugal pourrait ainsi perdre 3-0 contre les Bleus et se retrouver devant la Finlande grâce à un nombre de buts marqués supérieurs et donc se qualifier par la petite porte.

Si l'Espagne gagne ou fait match nul, le troisième du groupe E sera dans la course à la qualification et dans ce cas-là, le Portugal devra à la fois terminer devant la Finlande et devant l'Ukraine. Autrement dit, les hommes de Fernando Santos ne pourront pas perdre pas plus de deux buts d'écart sous peine de rentrer à la maison dès ce mercredi soir. Une défaite du Portugal et de l'Allemagne condamnerait les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui termineraient quatrièmes du groupe. Sauf catastrophe, le Portugal a donc ses chances d'accéder au prochain tour, mais si la Seleção termine troisième elle aura fort à faire face à la Belgique ou les Pays-Bas.