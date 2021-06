Euro 2020 : La statistique très rassurante pour la France face au Portugal

Historiquement, la France adore jouer face au Portugal et n'a perdu qu'une seule fois en match officiel : en 2016.

Avant le 10 juillet 2016 et la terrible défaite au Stade de France en finale de son Euro face au Portugal, l'équipe de France était considérée comme la bête noire du Portugal. Et même si cette défaite a laissé des traces et a créé une méfiance vis-à-vis de la Seleção, les Bleus ont toujours eu une très belle réussite face à son adversaire du soir et a continué à en avoir, y compris depuis la défaite en finale de l'Euro 2016 devant son public.

En effet, depuis cet évènement, l'équipe de France a été opposé au Portugal à deux reprises dans le cadre de la Ligue des Nations. Des affrontements récents et qui ont tourné en faveur des hommes de Didier Deschamps. Au stade de France, les deux équipes ont fait match nul, mais à Lisbonne, la France s'était imposée grâce à un but de N'Golo Kanté. Suffisant pour faire oublier l'affront de 2016 ? Ce n'est pas certain. Mais une statistique plaide très largement en faveur des Bleus et peut les rassurer avant le choc de ce mercredi soir.

En six confrontations en match officiel, la France n'a jamais perdu contre le Portugal dans le temps réglementaire. La seule défaite des Bleus face à la Seleção en compétition officielle, c'était en 2016, dans le cadre d'un match éliminatoire avec des prolongations. Ce soir, ce ne sera pas le cas. Le match durera 90 minutes et à ce petit jeu-là, les Bleus n'ont encore jamais perdu contre le Portugal. Alors, certes, toute série a une fin.

Six matches officiels, une seule défaite

Mais les hommes de Didier Deschamps feront tout, et ont les armes, pour que ce ne soit pas ce mercredi soir. Plus globalement, l'équipe de France et le Portugal se sont affrontés vingt-sept fois dans toute l'histoire, matches amicaux compris, avec dix-neuf victoires pour les Bleus, deux matches nuls et seulement six victoires pour les Portugais. Un bilan très en faveur des Bleus. Et il l'est tout autant en prenant en compte seulement les matches officiels.

Six confrontations seulement, quatre victoires pour les Bleus, un match nul et une victoire pour le Portugal. Si dans les mémoires françaises, l'Euro 2016 a laissé une trace et a créé une méfiance vis-à-vis de la Seleção, l'inverse est vrai également. Les rares confrontations entre les deux équipes en Coupe du monde et à l'Euro ont été dévastatrices pour le Portugal. En 1984, les Bleus de Platini ont éliminé le Portugal après prolongation.

En 2000 lors de l'Euro, la Seleção de Luis Figo a été crucifié en prolongation après un but de Zidane sur penalty suite à une main d'Abel Xavier. Zinedine Zidane, encore lui, avait brisé le rêve de la génération dorée portugaise de Luis Figo et Rui Costa lors de la Coupe du monde 2006 en inscrivant le seul but de la partie sur penalty. La seule confrontation en Coupe du monde entre les deux pays. Le septième match officiel entre la France et le Portugal aura sa propre vérité, mais les Bleus feront tout pour préserver leur invincibilité dans le temps règlementaire.