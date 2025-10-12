Etats-Unis U20 - Maroc U20 : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le match entre les États-Unis U20 et le Maroc U20 attire beaucoup d'attention, avec des options de streaming pour suivre le trajet des équipes jeunesse. Les passionnés de sports qui aiment parier en déplacement peuvent bénéficier des meilleures applications de paris sportifs, qui simplifient grandement le processus de pari.

Sur les traces des héros de 2022. L'épopée fantastique des Lions de l'Atlas au Qatar a visiblement inspiré la nouvelle génération. Ce dimanche au Chili, les Lionceaux du Maroc U20 affrontent les États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde. Une occasion en or de rééditer l'exploit de leurs aînés, d'atteindre le dernier carré et de prouver que le football marocain s'est durablement installé au sommet de la planète.

Les Lionceaux, la belle surprise du tournoi

Ils sont la sensation de ce Mondial. Dernier représentant du continent africain, le Maroc a impressionné le monde en faisant tomber deux géants, l'Espagne et le Brésil, avant d'écarter la Corée du Sud en huitièmes. Portés par une discipline collective, une solidarité à toute épreuve et des talents comme le buteur Yassir Zabiri ou le gardien monégasque Yanis Benchaouch, les hommes de Mohamed Ouahbi ne craignent plus personne.

Face à la puissance américaine et son plafond de verre

L'obstacle est de taille. Les États-Unis, meilleure attaque du tournoi, ont écrasé la France et l'Italie pour atteindre ce stade. Mais les Américains traînent une sorte de malédiction : c'est leur cinquième quart de finale consécutif dans la compétition, un "plafond de verre" qu'ils n'ont jamais réussi à briser lors des quatre dernières éditions. Une faille psychologique que les Marocains, forts de leur mental d'acier, espèrent bien exploiter.

Une revanche pour un rêve de dernier carré

Les deux équipes se connaissent bien, s'étant affrontées à deux reprises en amical le mois dernier. Après une première défaite, les Marocains avaient tenu en échec les Américains et estiment avoir "identifié leurs points faibles". Pour cette belle, l'enjeu est immense : une place en demi-finale, qui serait un nouvel exploit retentissant pour le football marocain et la confirmation qu'une nouvelle génération dorée est bel et bien en marche.

Sur quelle chaine suivre le match USA U20 - Maroc U20 ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France L’Équipe Live Foot (streaming uniquement) 🇲🇦 Maroc Arryadia TNT 🌍 MENA BeIN Sports MENA 6, BeIN Connect, TOD 🌐 International FIFA+ (gratuit dans certains pays)

🌍 Vous êtes à l’étranger ou dans une zone non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de diffusion habituelle comme si vous étiez en France, au Maroc ou dans un autre pays concerné. Par exemple, connectez-vous à un serveur en France pour suivre USA U20 – Maroc U20 sur L’Équipe Live Foot, ou au Maroc pour accéder à Arryadia. FIFA+ permet aussi un accès gratuit dans certains pays via un serveur VPN adapté. 🔄

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure de coup d'envoi USA U20 contre Maroc U20

Le match de quart de finale de la Coupe du Monde U20 entre les USA et le Maroc se jouera à l'Estadio Codelco El Teniente à Rancagua, Chili.

Il débutera à 13h PT / 16h ET le dimanche 12 octobre, aux États-Unis.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe USA U20

Le capitaine Benjamin Cremaschi a grimpé dans la course au Soulier d’or grâce à son doublé inscrit face à l’Italie.

L’équipe de Marko Mitrovic affiche une belle efficacité offensive avec 16 buts marqués par 10 joueurs différents. Derrière les cinq réalisations de Cremaschi, Nolan Norris et Niko Tsakris comptent chacun deux buts, tandis que Cole Campbell, Noah Cobb, Zavier Gozo, Taha Habroune, Brooklyn Raines, Frankie Westfield et Marcos Zambrano ont tous ouvert leur compteur.

Infos de l'équipe U20 du Maroc

L’attaquant Yassir Zabiri, auteur de trois buts dans cette édition, a encore brillé en permettant aux Lionceaux de l’Atlas de prendre un avantage de 2-0 face à la Corée du Sud, après un but contre son camp précoce des Asiatiques.

Outre Zabiri, Othmane Maamma et Gessime Yassine ont également contribué à l’efficacité offensive marocaine avec deux réalisations chacun.

La forme des deux équipes

Face-à-face