Une psychologue s'est exprimée sur la situation de Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid, qui fait l'objet d'une vive contestation des supporters en raison de son souhait de rejoindre Barcelone, alors que son club s'obstine à refuser un tel départ.

Le joueur argentin avait annoncé, en plein Mondial 2026, en zone mixte, que « le mieux pour tout le monde est le transfert, et je veux réaliser mon rêve ».

Ces déclarations ont eu un poids considérable et ont valu au joueur des sifflets retentissants en début de saison de championnat, dans son propre stade, le Riyadh Air Metropolitano, aussi bien lors de l'annonce de son nom sur l'écran vidéo que lors de son entrée sur la pelouse face à Villarreal.

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Le journal « AS » a publié l'analyse réalisée par la psychologue du sport Marie Cartwright lors d'un entretien avec « BBC Sport », dans lequel elle a évoqué la performance des joueurs lorsqu'ils évoluent à domicile, ce qui engendre « deux points de vue, l'un positif et l'autre négatif ».

L'experte a déclaré : « L'énergie du public augmente l'adrénaline, ce qui génère un surcroît d'effort et d'intensité chez les joueurs. » Elle souligne également une pression plus forte lorsque l'on attend des joueurs et du club qu'ils prennent les bonnes décisions : « Cela peut faire paraître les erreurs des joueurs plus graves à leurs yeux. »

En résumé, tout s'intensifie lorsque le match se joue sur le terrain de l'équipe qui reçoit, et c'est là qu'intervient la notion d'« état de menace » : « Les joueurs peuvent percevoir que les conséquences sont graves, si bien qu'ils sentent qu'ils pourraient s'exposer à davantage de critiques en jouant à domicile. »

Il y a un impact plus important sur le football de chaque joueur. La pression augmente, et la manière de la gérer est cruciale pour tout le monde. Et même s'il existe des cas où le joueur peut dire : « Je peux gérer cela, j'en ai les capacités », cela peut mener à une situation semblable à celle que traverse l'attaquant de l'Atlético Madrid.

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« Cela peut amener les joueurs à penser que les conséquences dépassent leur capacité à y faire face. La concentration ne sera plus la même, et le jeu devient alors plus lent parce qu'ils réfléchissent trop aux choses. »