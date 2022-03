Et les meilleurs défenseur d'Europe sont...

Beaucoup s'accordent à dire que la Liga est devenue beaucoup plus solide sur le plan défensif ces dernières années et, selon les données, plus que n'importe quel autre des cinq grands championnats européens.

Olocip est un service d'intelligence artificielle qui a développé des outils et effectué des analyses du football de haut niveau en Europe. Il a récemment publié une étude montrant les dix meilleurs joueurs de chacun des cinq grands championnats sur la base de données, que AS a couvertes.

Aucune autre ligue ne compte autant de défenseurs centraux dans son classement que la Liga. Quatre défenseurs centraux, David Garcia d'Osasuna, Pau Torres de Villarreal, Ronald Araujo de Barcelone et Victor Laguardia d'Alaves, font partie des meilleurs d'Espagne.

Il se trouve que Garcia est le meilleur joueur de la Liga, suivi de Karim Benzema, Vinicius Junior et Juanmi. Il ne fait aucun doute que les performances de David Garcia ne sont pas passées inaperçues, puisque l'Atletico Madrid serait intéressé par lui. Actuellement, il est le meilleur défenseur central des grands championnats européens (4) et il a remporté plus de duels aériens que quiconque en Espagne.

Dans les autres championnats, aucun ne compte autant de défenseurs centraux que l'Angleterre (3), suivie de la France (2), de l'Allemagne (2) et de l'Italie (1). Thiago Silva, de Chelsea, est également le joueur le mieux noté de la Premier League.