Estonie - Italie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Marquer des buts à la pelle, mais en encaisser des "ridicules". Telle est la nature schizophrène de l'Italie de Gennaro Gattuso. Pour son déplacement en Estonie ce samedi soir, le sélectionneur de la Squadra Azzurra n'attend pas seulement une victoire. Il exige une réponse, une preuve de maturité et de solidité de la part d'une équipe aussi spectaculaire que défensivement fragile.

Gattuso en guerre contre la "folie" de son équipe

"Nous sommes une équipe folle, car nous sommes trop fragiles".Le constat, lucide et brutal, est signé Gennaro Gattuso lui-même. Le coach est obsédé par la fébrilité défensive de ses hommes, illustrée par la victoire chaotique contre Israël (5-4) en septembre, qui s'était terminée par une altercation entre lui et son capitaine, Gianluigi Donnarumma. Pour Gattuso, la mission est claire : retrouver la solidité du "bloc défensif italien que tous redoutaient dans le monde".

Une défense à trois pour calmer le jeu ?

Pour y parvenir, le technicien calabrais, pourtant adepte d'une défense à quatre, pourrait être contraint de "mettre son ego de côté". Selon la presse italienne, il expérimenterait en secret un passage à trois défenseurs centraux pour tenter de stabiliser son équipe. Un changement tactique majeur qui serait un véritable test pour ce match en Estonie, où la paire d'attaquants Kean-Retegui, très efficace, devrait être reconduite.

Face à l'Estonie, la manière plus que le résultat

Sur le papier, l'issue de la rencontre ne fait aucun doute. L'Italie a remporté ses sept confrontations face à l'Estonie et s'est largement imposée 5-0 le mois dernier. Mais pour Gattuso, qui a prévenu que son équipe ne pouvait "pas se permettre de se reposer sur ses lauriers", l'enjeu est ailleurs. Plus que les trois points, il attend un match maîtrisé, un "clean sheet", et la preuve que son message commence enfin à être entendu. La victoire est une obligation, la sérénité est une quête.

Horaire et lieu du match Estonie - Italie

Le match de qualification pour la Coupe du Monde entre l'Estonie et l'Italie se jouera à l'A. Le Coq Arena à Tallinn, en Estonie.

Le coup d'envoi sera donné à 20h45 le samedi 11 octobre, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe d'Estonie

L’attaquant du PAOK Karel Mustmaa connaît sa première convocation en sélection, tandis que le capitaine Karol Mets effectue son retour après blessure et tentera d’ajouter une 101ᵉ cape à son compteur.

Meilleur buteur en activité, Henri Anier est suspendu, laissant Rauno Sappinen mener l’attaque. Dans les buts, Karl Hein (Arsenal) devrait être titularisé derrière une défense emmenée par l’ancien joueur de Tottenham, Maksim Paskotsi.

Infos de l'équipe d'Italie

Le duo Mateo Retegui – Moise Kean, impliqué dans neuf des dix buts inscrits en septembre, devrait de nouveau être aligné en attaque.

Les forfaits de Matteo Politano et Mattia Zaccagni (blessures) ont entraîné les convocations de Leonardo Spinazzola et Roberto Piccoli. Au milieu, le retour de Bryan Cristante apporte de la stabilité, tandis que Hans Nicolussi Caviglia pourrait fêter sa première sélection.

