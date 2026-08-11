Depuis des semaines, les dirigeants du Borussia Dortmund se sont imposé une loi du silence lorsqu’il s’agit de l’intérêt, avéré depuis longtemps et aussi très prononcé pour Said El Mala du 1. FC Cologne. Les deux clubs négocient depuis un certain temps déjà avec âpreté. Il faudrait vraiment que le diable s’en mêle pour que le BVB ne parvienne pas à boucler le transfert du joueur de 19 ans.

Mais des dizaines de milliers de déclarations de footballeurs au fil des années nous ont appris une chose : dans ce milieu, il ne faut jamais rien exclure. Et c’est là que Giannis Konstantelias entre en scène. Le joueur de 23 ans du PAOK Salonique serait le plan B de Dortmund si le dossier El Mala n’aboutit pas.

« Un peu de vitesse et un peu de dribble en un-contre-un sont certainement des éléments que nous recherchons », avait au moins récemment révélé le directeur sportif du BVB, Ole Book, au sujet du profil recherché. C’est assez logique, car il n’y a actuellement personne dans l’effectif qui incarne ces qualités. Karim Adeyemi avait en effet été cédé au FC Barcelone.

Getty Images

L’incroyable saga du transfert de Giannis Konstantelias et du VfB Stuttgart

Konstantelias possède pleinement ce type de qualités. Ses points forts sont une conduite de balle serrée, le dribble, une excellente technique ainsi qu’une bonne vision du jeu entre les lignes. Le Grec est ambidextre, fiable dans la passe et peut évoluer avec flexibilité en numéro 10 classique ou sur les ailes.

Que Book doive prendre contact avec le PAOK, champion de Grèce 2024, si le dossier Konstantelias venait malgré toute attente à réellement s’enflammer, relèverait presque du miracle. L’international aux 18 sélections, qui a jusqu’ici disputé 189 matches officiels pour son club formateur, avec 44 buts et 26 passes décisives, a déjà été à plusieurs reprises sur le point de partir.

Le cas échéant, Book aurait tout intérêt à passer un coup de fil à son homologue du VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth. Le directeur sportif des Souabes a vécu il y a tout juste un an une véritable odyssée pour attirer Konstantelias sur les bords du Neckar - sans succès.

Getty Images

Le « président au pistolet » du PAOK interdit le transfert de Konstantelias

Mais pas en raison d’une faute de sa part. La responsabilité en revient à Ivan Savvidis, un entrepreneur russo-grec et président du PAOK depuis bientôt dix ans. Pour rappel, Savvidis est celui qui, en mars 2018, lors d’un match houleux entre le PAOK et l’AEK Athènes après un but refusé, a fait irruption sur la pelouse, fou de rage, avec un pistolet à la ceinture, pour demander des comptes à l’arbitre. Le championnat grec avait alors été interrompu pendant trois semaines et, quatre ans plus tard, l’homme de 67 ans avait écopé d’une peine de 25 mois avec sursis.

Savvidis ne voulait céder Konstantelias sous aucun prétexte, mais il a ensuite fléchi face à la volonté de départ du joueur et à la perspective de toucher les 20 millions d’euros d’indemnité de transfert visés de la part du VfB. Mais il n’avait pas compté sur les supporters ultra-émotionnels du PAOK. Ceux-ci sont montés au créneau - et c’est encore un euphémisme - et ont vivement critiqué la manière de faire du club, qui voulait laisser partir le meilleur joueur de l’effectif précisément lors de la saison du 100e anniversaire.

C’est ainsi que Konstantelias a reçu un appel de Savvidis à la porte d’embarquement de l’aéroport d’Amsterdam, peu avant son départ pour Stuttgart. Le message était clair : transfert annulé, retour immédiat au stage d’entraînement à La Haye. Quelques jours plus tard, Konstantelias et Savvidis levaient le pouce sur une photo et se couvraient mutuellement d’éloges dans des déclarations à l’allure très mise en scène, parce que Konstantelias avait prolongé son contrat jusqu’en 2029.

Getty Images

« Comme si l’on regardait Neymar » : Giannis Konstantelias brillait déjà très tôt

Konstantelias a ensuite enchaîné avec 14 buts et neuf passes décisives en 40 matches la saison dernière. Il semble avoir immédiatement digéré cette saga de transfert et s’est affirmé de plus en plus comme le leader de l’équipe. Le capitaine du PAOK, Dimitris Pelkas, a écrit dans sa story Instagram : « Un petit magicien parmi nous. »

Konstantelias connaît d’ailleurs les transferts avortés depuis sa plus tendre jeunesse. Trois ans avant de faire ses débuts en septembre 2021 dans une compétition internationale et d’être qualifié dans les médias grecs de « talent 18 carats », Konstantelias avait effectué un essai au FC Barcelone. Les Catalans avaient offert 500 000 euros pour celui qui n’avait alors que 15 ans. Le Bayern Munich et Fulham avaient eux aussi formulé une offre, tandis que l’Ajax Amsterdam et Chelsea avaient également manifesté leur intérêt.

Mais le PAOK a exigé un montant à sept chiffres. Personne n’a voulu le payer, si bien que Konstantelias est resté dans le club qu’il avait rejoint en 2013. En provenance du club amateur Agia Paraskevi, dans sa ville natale de Volos. Là-bas, il avait déjà suscité un immense émerveillement dès son enfance. Alexandros Malakasiotis, alors directeur de l’académie du club, disait de lui : « Un joueur comme lui n’apparaît pas tous les jours. Même pas tous les 50 ans. Il a des dons uniques. Pour moi, c’est un phénomène. Quand il est en un-contre-un, c’est comme si l’on regardait Neymar. »

IMAGO

« Il peut faire des choses magiques » : voici le modèle de Giannis Konstantelias

Le Brésilien avait un jour été désigné par Konstantelias comme « mon plus grand modèle », car : « Je trouve son style de jeu plus attrayant que celui de tous les autres. » Il décrivait le sien comme étant « créatif, je veux toujours apporter ce petit plus dans le dernier tiers du terrain ».

Il aurait pu le faire de justesse à Red Bull Salzbourg lors de la saison suivant le titre décroché lors de la dernière journée. Konstantelias avait alors 21 ans et son coéquipier autrichien Stefan Schwab avait dit de lui dans kicker : « C’est un type de joueur offensif qui peut en fait évoluer dans n’importe quel système. Il a une super technique. Il a de la vitesse, il est bon avec le ballon, peut éliminer des joueurs, peut mettre d’autres joueurs en valeur. C’est un joueur exceptionnel, il peut faire des choses magiques. Il a absolument la qualité pour jouer dans un grand championnat. »

Mais, on s’en doute, le transfert n’a pas abouti malgré les offres de plusieurs millions en provenance de Salzbourg. Le PAOK n’a laissé partir Konstantelias qu’une seule fois, et encore, pour seulement 162 jours. Il a été prêté au club belge de la KAS Eupen lors de la phase retour de la saison 2021-2022, notamment sous les ordres de l’entraîneur allemand Stefan Krämer.

Getty Images

Giannis Konstantelias : le plan B du BVB, l’intérêt de la Juventus Turin

Statistiquement, ce passage avec seulement 157 minutes de jeu et aucune titularisation en huit matches disputés n’a rien de très reluisant. Mais pour son développement, cette courte expérience à l’étranger a été extrêmement importante. Ensuite, Konstantelias s’est de plus en plus imposé comme la nouvelle sensation du PAOK.

Et voilà que l’été est déjà de retour. Une nouvelle fois, de nombreuses rumeurs entourent le milieu de terrain, avec notamment une piste chaude menant à la Juventus Turin. Konstantelias deviendra peut-être bientôt la vente record du club historique. Ce classement est actuellement dominé par Stefanos Tzimas, parti au 1. FC Nuremberg en 2025, sur lequel le PAOK a au total gagné un peu moins de 22 millions d’euros.

Konstantelias semble s’être habitué à l’agitation autour de sa personne. Réussira-t-il cette fois son transfert ? En tout cas, son avenir incertain ne semble pas l’affecter, ce qu’il démontre encore tout récemment : en trois matches de qualification pour la Ligue Europa, il a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Giannis Konstantelias : aperçu de sa carrière professionnelle