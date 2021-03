Espoirs - Sylvain Ripoll : "On a retrouvé l'état d'esprit qui doit nous animer"

Le sélectionneur des Bleuets s'est dit satisfait de la réaction de son équipe face à la Russie (2-0), dimanche soir.

Trois jours après sa défaite inaugurale contre le Danemark (1-0), l’équipe de France espoirs s’est bien relancée en phase de poules du championnat d’Europe. En Hongrie, les hommes de Sylvain Ripoll ont disposé de la Russie, l’un de leurs principaux concurrents pour la qualification, grâce à deux buts marqués sur pénalty (2-0).

Si tout n'a pas été parfait pour les Bleuets, les attitudes étaient positives et les joueurs appliqués. Lui qui avait été très remonté suite à la défaite face aux Danois, Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe française, était cette fois plutôt satisfait. Soulignant la réaction de ses joueurs, le technicien avait le sourire en conférence de presse.

"C'est un match assez complet, avec ce bémol de la deuxième période"

"On a retrouvé l'état d'esprit qui doit nous animer. On a mis de l'intensité dans les courses, dans le cadrage du porteur, dans les projections, et tout est plus simple. On a retrouvé aussi de la mobilité et tout ça a impacté notre première période, qui m'a beaucoup plu. En deuxième période, on a perdu la maîtrise avec du déchet technique, moins de mobilité, et on s'est accrochés", a ainsi analysé Sylvain Ripoll, qui malgré ce second acte de moins bonne facture, a été convaincu par les changements apportés.

"J'aurais aimé qu'on tienne le ballon plus haut et on s'est retrouvés à faire appel à des vertus de solidarité. C'est un match assez complet, avec ce bémol de la deuxième période. Je suis très content de la réaction qu'ont eue les joueurs. Dans une formule à trois matches en sept jours, j'avais prévu d'amener de la rotation et je n'avais pas été satisfait du premier match, avec des choses qui ne me convenaient pas", a-t-il ajouté, conscient que ce succès n'est pas de nature à être pleinement satisfait.

Prochain match pour l'équipe de France espoirs : mercredi soir, face à l'Islande. Un match que les tricolores devront remporter, si possible avec un score conséquent, pour s'assurer d'accéder aux phases finales de la compétition européenne. Pour l'heure, les Bleuets sont seconds de leur groupe, avec 3 points au compteur.