Espoirs - Aouar : "On a une belle équipe, avec de très beaux noms"

Houssem Aouar espère que les Bleuets pourront s'appuyer sur la qualité de leur effectif pour aller loin dans cet Euro Espoirs.

Houssam Aouar et l'équipe de France Espoirs retrouve le chemin de l'Euro ce lundi soir, deux mois après une phase de poules disputée en pleine trêve internationale de mars. Place désormais au quart de finale face aux Pays-Bas, en attendant pourquoi pas, d'aller au bout pour la très belle génération dirigée par Sylvain Ripoll.

En 2019, les Bleuets s'étaient inclinés en demies face à l'Espagne, un parcours qui leur avait tout de même permis de se qualifier pour les JO de Tokyo (1-4). "J'étais là il y a deux ans, je sais comment ça se passe", a assuré Houssem Aouar, présent en conférence de presse à la veille du rendez-vous face aux Néerlandais.

"Un rôle différent, je ne sais pas, mais j'ai pas mal d'expérience, je peux apporter ce que j'ai appris il y a deux ans et tout au long des matches depuis. Ça va se faire naturellement. Je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément mais je sais dire les choses quand il le faut."

Surtout, les jeunes internationaux devront être dans le bain d'entrée, avec un tournoi qui redémarre directement par la phase finale. En mars lors de la phase de poules, ils avaient débuté par un revers surprise face au Danemark avant d'inverser la tendance en dominant la Russie et l'Islande. "On n'a pas le choix, on doit être prêts dès la première minute face à cette belle équipe des Pays-Bas. On est confiants, sereins, mais on sait que cela ne va pas être facile", a poursuivi Aouar.

"On a une belle équipe, de très beaux noms quand on regarde la liste. À nous de faire en sorte qu'on joue ensemble pour aller le plus loin possible, le plus haut possible avec cette équipe."

Enfin, le milieu de terrain de l'OL s'est également exprimé sur l'arrivée de Peter Bosz à la tête de la formation rhodanienne pour les deux prochaines saisons.

"De ce que j'ai vu sur la façon dont il a fait jouer l'Ajax Amsterdam et le Bayer Leverkusen, c'est un très bon coach, s'est-il réjoui. On est impatients de travailler avec ce genre d'entraîneur."