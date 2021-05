OL - Bosz : "On joue pour les supporters"

Le nouvel entraîneur lyonnais Peter Bosz a insisté sur sa philosophie de jeu offensive lors de sa présentation à la presse.

Nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais en vue des deux prochaines saisons, Peter Bosz a fait ses premiers pas devant la presse. L'entraîneur néerlandais, à la tête de Leverkusen la saison dernière, a notamment mis l'accent sur la philosophie offensive qu'il souhaitait mettre en place dans le Rhône.

"J'ai une philosophie offensive, attractive. On joue pour les supporters et pas pour nous-mêmes. Mais ça dépend bien sûr des joueurs. Il est trop tôt pour parler d'un système, je dois d'abord voir l'effectif, mais j'aime le foot offensif avec de bons joueurs, intelligents et avec une bonne technique", a assuré Bosz.

"C'est possible de jouer offensif, attractif et de gagner des titres. Le plus important dans ce jeu, c'est peut-être la défense."

Une équipe qui joue pour attaquer, c'est donc la promesse, mais également en s'appuyant sur les jeunes du club. "J'ai l'expérience du travail avec les jeunes à l'Ajax et Leverkusen", poursuit l'intéressé.

"Je n'ai pas peur de faire jouer les jeunes s'ils ont des qualités et je sais que l'Académie est importante ici à Lyon. Il y a toujours eu de bons jeunes. Je suis curieux de savoir comment ça se passe dans l'Académie et dans l'effectif, il y a déjà de très bons jeunes."

Passé par Toulon à la fin des années 1980, Peter Bosz s'est également confié sur sa vision du football français, qu'il s'apprête donc à découvrir d'encore plus près. "Quand j'étais joueur en France j'ai déjà rencontré Lyon, et surtout quand j'étais entraîneur de l'Ajax. On a vraiment vu que Lyon est un très grand club. J'ai toujours suivi le Championnat de France, mais ce n'est pas facile en Allemagne.

"J'ai suivi les clubs français en coupes d'Europe. Et dans le monde, on voit partout les joueurs français. Le foot français est d'un très haut niveau. À Lyon, dans l'histoire, il y a toujours eu des bons joueurs et des bons jeunes. Ça fait plaisir de réfléchir aux joueurs qui sont là et à leurs qualités."

Rendez-vous la saison prochaine, avec notamment pour objectif de retrouver la Ligue des champions avec une équipe qui n'a pas réussi à terminer sur le podium lors de ces deux dernières saisons.