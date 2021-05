OFFICIEL – Bosz est le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais

Peter Bosz s'est engagé pour deux saisons (plus une en option) avec l'OL et succède à Rudi Garcia.

L'Olympique Lyonnais tient son nouvel entraîneur. Et comme on s'en doutait depuis plusieurs jours, il s'agit du Néerlandais Peter Bosz qui a signé un contrat pour deux ans (plus une année en option) avec l'OL.

Une honnête carrière de joueur

Agé de 57 ans, Peter Bosz n'est pas un inconnu du public français puisqu'il a joué dans notre championnat de 1988 à 1991. Il portait les couleurs du Sporting Toulon et a notamment été entraîné par Rolland Courbis.

Au cours de sa carrière, ce milieu de terrain a joué pour de nombreux club néerlandais (Vitesse Arnhem, AGOVV Apeldoorn, RKC Waalwijk, NAC Breda) mais a surtout eu du succès lors de son passage au Feyenoord Rotterdam, de 1991 à 1996. Il y a remporté un championnat (1994) et trois fois la Coupe des Pays-Bas (1992, 1994, 1995).

Au niveau international, Bosz a été sélectionné à huit reprises en équipe des Pays-Bas, entre 1991 et 1995, et a participé à l'Euro en 1992 (demi-finaliste).

Un entraîneur expérimenté

Peter Bosz a terminé sa carrière de joueur en 1999 en jouant pour l'équipe japonaise du JEF United et dès l'année suivante, il commençait sa carrière d'entraîneur, au niveau amateur, avec l'AGOVV Apeldoorn, remportant le titre de champion de la cinquième division en 2002.

Fort de ce succès, il faisait le grand saut vers la première division néerlandaise en prenant en charge De Graafschap en 2002. Mais la réussite n'était pas au rendez-vous avec une 18e et dernière place au classement.

Il a rebondi avec Heracles Almelo (2004-2006), faisant monter le club en première division avoir été sacré champion de D2 en 2005 puis il a été le directeur sportif du Feyenoord (2006-2009), réussissant à faire revenir au club des anciennes gloires comme Roy Makaay ou Giovanni van Bronckhorst.

Il est ensuite redevenu entraîneur, à Almelo (2010-2013) puis au Vitesse Arnhem (2013-2016), club avec lequel il a effectué un excellent travail, puisqu'il fut élu deuxième meilleur entraîneur de l'année en 2015.

Un passage concluant à l'Ajax

Après un court mais positif passage au Maccabi Tel Aviv (2e du championnat et finaliste de la Coupe), il a été nommé à la tête de l'Ajax en mai 2016. Si les débuts ont été compliqués, avec une élimination contre Rostov lors des barrages de la Ligue des champions, privant son club de la phase de groupes, il s'est rattrapé en menant l'Ajax jusqu'en finale de la Ligue Europa, s'inclinant 2-0 contre le Manchester United de José Mourinho .

Elu meilleur entraîneur de l'année aux Pays-Bas après cette belle saison, il a rejoint en juin 2017 le Borussia Dortmund qui avait versé 5 millions d'euros à l'Ajax pour s'attacher ses services et en faire le successeur de Thomas Tuchel.

Un bilan mitigé en Bundesliga

Le club allemand nourrissait de grosses ambitions mais un mauvais parcours en Ligue des champions (élimination en phase de groupes) a conduit le BVB à le licencier en décembre 2017 .

Cet échec n'a pas écorné son image et le Bayer Leverkusen a fait appel à lui en décembre 2018 . « En Allemagne, vous n'avez pas encore vu le vrai Peter Bosz » , a-il lancé aux journalistes lors de sa présentation officielle. Et effectivement, dès sa première saison, il a qualifié le club pour la Ligue des champions et a été finaliste de la Coupe d'Allemagne en 2020.

Il a finalement été démis de ses fonctions en mars 2021 , le Bayer occupant alors la sixième place avec sept points de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions.