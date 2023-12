Espagne ou Maroc, le choix étonnant de Brahim Diaz

Ces derniers mois, l'avenir international de Brahim Diaz a fait couler beaucoup d'encre.

La star du Real Madrid est convoitée par le Maroc, qui souhaite l'emmener à la Coupe d'Afrique des Nations, qui débute en janvier.

Cependant, Brahim est également éligible pour l'Espagne, pour laquelle il a fait sa seule et unique apparition en 2021. A partir de l'année prochaine, il pourra changer d'allégeance pour le Maroc s'il le souhaite, mais selon le manager de la Roja, Luis de la Fuente, cela ne semble pas être le cas, comme l'indique Diario AS.

"La chose importante ici est la conviction des joueurs d'être à un endroit ou à un autre. (Brahim) veut jouer pour l'Espagne. Il est espagnol et je me réjouis de ses performances (avec le Real Madrid) parce qu'il est un de plus qui rejoint la cause".

Brahim est en grande forme avec le Real Madrid depuis quelques semaines, et s'il peut maintenir cette forme jusqu'à la fin de la saison, il a d'excellentes chances de faire partie de l'équipe d'Espagne pour l'Euro 2024 qui aura lieu l'été prochain en Allemagne.