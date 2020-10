Espagne, Luis Enrique : "Blâmer De Gea est une mauvaise habitude"

La star de Manchester Utd était dans une position douteuse lorsque l'Ukraine a marqué, mais le sélectionneur a défendu fermement son gardien de but.

Luis Enrique a clairement indiqué qu'il n'accepterait personne voir blâmer David de Gea pour la défaite de l' en Ligue des Nations face à l' . La série de 15 matchs sans défaite de La Roja a pris fin à Kiev grâce à un but en deuxième période de Viktor Tsygankov. L'Espagne détenait près de 72% de la possession, a tenté 21 tirs contre les deux ukrainiens et s'est vu stoppé huit fois par le gardien Georgi Bushchan, bien que l'Espagne n'ait pas créé beaucoup d'occasions franches.

Ils ont payé le prix d'un moment de faible concentration à la 76 minutes, alors qu'Andriy Yarmolenko jouait à Tsygankov en plein cœur de la défense, et le remplaçant a battu David De Gea depuis l'entrée de la surface avec le gardien de étant avancé par rapport à sa ligne. Ce but suscitera probablement un débat supplémentaire sur le statut de De Gea en tant que numéro un d'Espagne, sa forme en club et en sélection ayant été grandement remise en question depuis deux ans.

Cependant, le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique n'était pas prêt à écouter les journalistes attribuer la faute au joueur de 29 ans. "Vous pouvez toujours faire plus, mais blâmer De Gea est déjà une mauvaise habitude", a-t-il déclaré. "Si David est blâmé pour un match comme celui-ci, éteignez-tout et nous partirons. Si vous attaquez de manière continue, vous savez qu'il y a des transitions. Si une équipe défend et la maintient à 0-0, elle grandit et en une action, elle nous a rattrapés. Nous devons les féliciter".

"Rien ne se passe parce qu'en un ou deux matchs, vous ne marquez pas de buts. Nous avons créé des occasions de les tuer. C'était un match clairement sous notre contrôle, avec des adversaires empêchant les passes et fermant les lignes de passe. Nous avons créé des occasions avec Adama Traoré grâce à ses percées. Au final, nous sommes passés en mode panique. J'ai perdu beaucoup de ces matchs dans ma carrière. L'adversaire grandit puis joue en transition", a ajouté le sélectionneur de la Roja.

"La conclusion est que j'ai aimé l'attitude des joueurs. J'aime ce que je vois", a conclu Luis Enrique. L'Espagne se regroupera le mois prochain pour un match amical contre les le 11 novembre avant de revenir avec un match de la Ligue des Nations face à la trois jours plus tard. Un match d'une haute importance en vue d'une éventuelle qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations.