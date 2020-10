Espagne - Luis Enrique défend Ansu Fati : "Ce fut un match difficile pour tout le monde"

Le sélectionneur espagnol a reconnu que la victoire face à la Suisse (1-0) avait été laborieuse, mais a souligné la solidité défensive de son équipe.

Le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, a défendu Ansu Fati, discret lors de la victoire 1-0 sur la en Ligue des Nations. L'ailier barcelonais de 17 ans, qui est le plus jeune buteur de l'histoire de son pays, a joué 57 minutes à Madrid avant d'être remplacé par la star des Wolves, Adama Traoré.

Fati n'a pas réussi à capitaliser sur son temps de jeu, ne créant aucune opportunité pour ses coéquipiers. Néanmoins, cela n'a rien d'inquiétant pour Luis Enrique. "Ansu a 17 ans, mais il sait déjà ce qu'il va trouver dans les matches. Nous avons notre modèle parce que cela dépend du travail de toute l'équipe. Contre la Suisse, ce fut un match difficile pour tout le monde en raison de la forte pression exercée par eux, mais je pense que nous avons bien résolu les choses", a d'abord souligné le sélectionneur ibérique.

L'article continue ci-dessous

"Jouer devant 15 000 spectateurs est un signe optimiste pour tout le monde"

L'attaque de l' a également été frustrée lors d'un match nul 0-0 contre le la semaine dernière, mais défensivement, les champions du monde 2010 ont semblé impressionnants. Dans une série de 15 matchs sans défaite remontant à novembre 2018, La Roja n'a concédé que six buts. Un motif de satisfaction.

Plus d'équipes

"Pau, Eric et Diego ont bien fait, chacun contribuant à sa place et essayant de s'améliorer. Ils sont capables de jouer avec quelqu'un qui est une référence, comme Ramos, et ils sentent qu'ils peuvent jouer avec lui, l'aider et même le corriger", a ensuite ajouté Luis Enrique au sujet de ses défenseurs.

Le dernier match de l'Espagne lors de cette trêve internationale, à l'extérieur contre l' , est prévu mercredi. Il pourrait être disputé devant environ 15 000 spectateurs dans le cadre d'un essai visant à réintroduire les fans aux matchs au milieu de la pandémie de coronavirus, et Enrique est enthousiasmé par cette perspective. "Jouer devant 15 000 spectateurs est un signe optimiste pour tout le monde. C'est mieux pour l'équipe locale, mais jouer avec le public est une joie", s'est-il félicité.