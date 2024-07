Espagne, Luis De La Fuente recadre Yamal avant le choc contre la France

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis De La Fuente, a recadré Lamine Yamal, à deux jours du choc contre l’Equipe de France.

Alors qu’elle a commencé la compétition avec le statut d’outsider, l’Espagne est pourtant dans le dernier carré de l’Euro 2024. La Roja a éliminé le pays hôte, l’Allemagne, vendredi au terme des prolongations (2-1). Une rencontre marquée notamment par un saut d’humeur de Lamine Yamal. Une réaction qui n’a pas forcément plus à Luis De La Fuente qui a rappelé la pépite espagnole à l’ordre à deux jours d’affronter la France.

Luis De La Fuente hausse le ton sur Lamine Yamal

C’est la nouvelle sensation du football européen. Lancé dans le grand bain professionnel il y a un an, Lamine Yamal s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au Barça. A seulement 16 ans, le génie espagnol dispute son premier Euro avec la Roja cet été. Et l’ailier du Barça ne cesse de monter en puissance au fil de la compétition avec des prestations majuscules. Cependant, Lamine Yamal a connu un match moins facile face à l’Allemagne, vendredi au point où le sélectionneur de l’Espagne a décidé de le remplacer après l’heure de jeu. Un choix qui n’a pas plu à la pépite de la Roja qui a eu petit saut d’humeur. Même s’il évoque une mauvaise interprétation des images, Luis De La Fuente a quand même tenu à rappeler que réagir négativement à un remplacement est un manque de respect à l’équipe.

« Je ne l’ai pas vu en colère du tout. La priorité ici, c’est l’équipe, c’est la maxime que nous avons ici. Je pense qu’il est devenu à la mode de mal l’interpréter. Pour moi, un joueur peut avoir l’ambition de jouer. Mais cette bouderie est un manque de respect pour la personne qui entre sur le terrain. Cela ne me convient pas. Un joueur doit comprendre que l’équipe passe avant tout et que, s’il est remplacé, celui qui entre en jeu a aussi le droit de jouer. Lamine n’est pas parti fâché », affirme le technicien ibérique dans un entretien accordé à AS.

Le message de De La Fuente à Yamal et Nico Williams

Luis De La Fuente aura besoin d’un grand Lamine Yamal pour s’imposer face à l’Equipe de France, mardi. Le crack du Barça est la principale arme offensive de la Roja à l’instar de Nico Williams, sur le flanc gauche. Mais pour le sélectionneur espagnol, l’Espagne dispose de plusieurs joueurs de qualité et les deux ailiers devraient accepter de voir leur temps de jeu être réduit par moments.

« C’est un type exceptionnel et nous avons une relation magnifique, mais il faut comprendre qu’il n’y a pas que Lamine et Nico, qui semblent être à la mode, qui jouent ici. Nous avons Ferran, Ayoze, Olmo, Oyarzabal. Et ils peuvent jouer au plus haut niveau, comme ils le font. Nous avons une grande polyvalence et la possibilité d’aligner beaucoup de joueurs. C’est très bien d’avoir une équipe type, mais chaque match a ses propres nuances et nous pouvons avoir l’impression qu’il faut être différent. Lamine est un garçon fantastique, extraordinaire, et il doit savoir qu’en football, un jour, il faut jouer plus et un autre moins », explique Luis De La Fuente.