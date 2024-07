Espagne - France, un grand club de LaLiga se moque de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé prend cher depuis l’élimination de l’Equipe de France en demi-finales de l’Euro 2024, mardi soir.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a déçu tout comme la plupart de ses coéquipiers, mardi soir à Munich, contre l’Espagne. Pensant livrer une copie plus satisfaisante que les précédentes, le Bondynois a été encore moins performant face à l’Espagne à l’Allianz Arena.

Séville chambre Kylian Mbappé

L’équipe de France a fait ses adieux à la 17e édition du Championnat d’Europe en finissant la compétition en demi-finales. Face à la Roja, mardi, les Bleus ont courbé l’échine en perdant (2-1) alors qu’ils menaient au score devant des milliers de supporters allemands qui sifflaient Cucurella à chaque toucher de balle (en raison de sa faute de main dans le cadre non sifflée en quart de finale).

Kylian Mbappé a certes décidé de jouer sans son masque mardi soir, mais la nouvelle recrue madrilène n’a pas retrouvé ses jambes comme c’est le cas depuis le début du tournoi. Passeur sur le but des Bleus inscrit par Randal Kolo Muani (8e), le Bondynois a été discret le long de la rencontre, manquant de justesse dans les derniers gestes.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le capitaine des Bleus a d’ailleurs reconnu que les Espagnols ont livré un bon match que les Bleus. Remplaçant de Dani Carvajal, suspendu, Jesus Navas (38 ans) a posé d’énormes soucis à Kylian Mbappé. Après le match, le compte X (anciennement Twitter) anglais du FC Séville a publié une image de son arrière droit où on le voit au duel avec l’ancien joueur du PSG. « Jesus Navas avec un fan », a écrit le club andalou en légende de la photo publiée.

La presse espagnole se paie Mbappé

Par ailleurs, les médias espagnols n’ont pas été tendres avec le capitaine des Bleus après l’élimination de la France. « Mbappé, sans masque pour mieux voir le but de Lamine Yamal. Le masque a rendu Kylian Mbappé moins visible. Il a connu un Euro discret et a blâmé cette protection qui devrait l’accompagner encore au moins quelques semaines », a écrit le Mundo Deportivo après le match Espagne-France.

BBC

Même son de cloche pour Sport, qui n’a pas remarqué la présence du Bondynois dans l’équipe de France dans le tournoi. « Mbappé était-il à l’Euro ? La toute nouvelle recrue du Real Madrid quitte l’Euro avec une contribution plus que discrète. Sa blessure au nez lors du premier match et le port du masque ne justifient pas une performance loin de sa renommée et de sa carrière. L’Euro de Kilian Mbappé a laissé un vide total. Ce n’était pas bon ni le premier ni le dernier jour. Et au milieu, beaucoup de masquage et trop de justification pour une prestation inexistante », écrit le média catalan.

« Mbappé, encore un KO avant Madrid », a titré pour sa part, Marca, qui trouve quand même des explications et du positif dans le jeu affiché par le capitaine des Bleus.