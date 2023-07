Erling Haaland sort avec Ivana Knoll, la supportrice Croate star de la Coupe du monde 2022, à Ibiza

Le long été chaud d'Erling Haaland s'est poursuivi à Ibiza, où il est tombé sur l'un des fans les plus célèbres de Croatie.

Deux personnes ayant fait parler d'eux ces derniers mois se sont retrouvés cette semaine à Ibiza. Ivana Knoll avait défrayé la chronique l'hiver dernier lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar s'affichant aux couleurs de sa Croatie natale, qu'elle supportait durant la compétition, avec des tenues tape à l'oeil.

Erling Haaland de son côté, a réalisé la saison parfaite avec Manchester City. Pour sa première saison dans le Nord de l'Angleterre, le Norvégien a marqué l'histoire du club cityzen en contribuant grandement au triplé remporté par les hommes de Pep Guardiola et en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une seule saison.

L'attaquant norvégien a été photographié avec Ivana Knoll au club de plage Playa Soleil vendredi. Knoll, ancienne Miss Croatie, a elle-même connu une saison remarquable, régulièrement filmée par les caméras vêtue des emblématiques carreaux rouges et blancs de son pays, alors que les hommes de Luka Modric se qualifiaient pour la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar, puis pour la finale de la Ligue des nations à Rotterdam.

Haaland, vêtu d'un ensemble deux pièces bleu ciel, a posé avec Knoll, qui a posté la photo à ses 3,3 millions de followers Instagram. Le Norvégien a pris les choses en douceur lors de son deuxième voyage sur l'île de la fête en quelques semaines, après avoir passé 12 heures avec ses coéquipiers à la suite de la victoire de City en Ligue des champions, plus tôt en juin.

EN DEUX PHOTOS:

knolldoll

(C)Getty Images

Erling Haaland profite d'un repos bien mérité après une saison complète et éprouvante, bien que ce dernier ait eu une petite pause en hiver n'ayant pas eu la chance de disputer la Coupe du monde avec son pays, la Norvège, non qualifié pour l'évènement. L'ancien du BVB va profiter encore de quelques jours de repos avant de reprendre le travail avec les Cityzens.

Erling Haaland est attendu dans quelques jours à Manchester pour l'entraînement de pré-saison et de s'envoler pour une tournée au Japon et en Corée du Sud où City affrontera le Bayern Munich et l'Atletico Madrid.