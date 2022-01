Erling Haaland priorité de Manchester City

Parmi les acteurs majeurs de toute fenêtre de transfert, on trouve Manchester City, avec une force financière et beaucoup d'attrait grâce à Pep Guardiola, et cela ne sera pas différent dans leur quête d'un nouvel attaquant.

Après le départ de Ferran Torres à Barcelone, quelques mois seulement après le départ de Sergio Aguero, l'icône du club, vers la même destination, de nouvelles additions en attaque sont probables.

Cependant, Manchester City ne prévoit pas de recruter un attaquant en janvier et attendra plutôt l'été, lorsqu'il pourra poursuivre sa cible principale : la star du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Grosse concurrence pour Haaland

"City prévoit de rencontrer les représentants de Haaland dans les semaines et les mois à venir, mais que le Norvégien de 21 ans opte ou non pour un transfert à l'Etihad Stadium est une autre affaire", écrit David Ornstein dans The Athletic.

"On a le sentiment que le Real Madrid représente la plus grande menace pour City, mais si les Espagnols parviennent à acquérir Kylian Mbappé, cela pourrait dissuader Haaland de suivre le mouvement."

L'article continue ci-dessous

"De multiples sources rejettent la capacité du FC Barcelone à monter un challenge sérieux et, bien que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain soient des destinations potentielles, City pourrait être sûr de fournir une proposition plus attrayante."

"On pense que Manchester United s'intéresse à Haaland, mais il n'est pas certain que l'attraction soit mutuelle."