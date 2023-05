Erling Haaland devient le premier joueur à marquer 35 buts au cours d'une saison de Premier League !

L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets en inscrivant un nouveau but record contre West Ham.

L'attaquant de Man City Erling Haaland illumine la Premier League dès sa première saison dans l'élite anglaise.

Après avoir marqué dans son sixième match consécutif contre West Ham, le Norvégien a inscrit un total incroyable de 35 buts lors de ses 31 premières rencontres.

Ce jalon établit non seulement un nouveau record de 38 matches pour l'ère moderne de la Premier League, alors qu'il reste encore sept matches à disputer, mais elle dépasse également le record de 42 matches de Premier League, ce qui place Haaland au-dessus de tous les autres buteurs de l'histoire moderne du championnat.

Haaland marque des buts à un rythme incroyable, avec 1,25 but par 90 minutes et un but toutes les 71,49 minutes. Le Norvégien est désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League.