Erling Haaland change son nom !

Selon le détaillant Unisportstore, le maillot de la Norvège de la star de Manchester City portera désormais « Braut Haaland » et non plus seulement « Haaland ». Les supporters norvégiens verront ce nouveau changement, qui intègre le deuxième prénom de l'ancien joueur du Borussia Dortmund, lors de leurs matchs de septembre.

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Le sélectionneur norvégien, Stale Solbakken, a déclaré ne pas avoir été tenu au courant de ce changement de nom.

Il a déclaré au Dagbladet : « C'est son nom [Braut], ce n'est plus si compliqué. Je n'en savais rien jusqu'à présent.»

Le joueur de 25 ans, dont le nom sur Instagram est Erling Braut Haaland, portera ce nouveau nom pour la première fois lors du match amical entre la Norvège et la Finlande le 5 septembre, avant d'affronter la Moldavie cinq jours plus tard lors du prochain match de qualification pour la Coupe du monde 2026. Cette augmentation du nombre de lettres signifie que les supporters de Haaland devront débourser plus d'argent pour acheter ce maillot modernisé. Avant que l'ancienne star du Red Bull Salzbourg ne reprenne le jeu en sélection nationale le mois prochain, son équipe de City se déplace à Brighton en Premier League dimanche. Il espère aider l'équipe de Pep Guardiola à renouer avec la victoire après sa défaite 2-0 contre Tottenham le week-end dernier.