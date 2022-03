Erling Haaland au FC Barcelone, Tebas n'y croit pas

Le FC Barcelone prétend pouvoir faire des affaires lors de la prochaine période de transferts hivernaux, mais le président de La Liga Javier Tebas estime que l''ambition du club catalan de recruter Erling Haaland est hors de question.

Xavi Hernandez souhaite renforcer son équipe dès que possible et, bien que le Norvégien soit plus une cible estivale qu'hivernale, Tebas pense toujours que les difficultés économiques du FC Barcelone l'empêcheront de conclure une telle transaction.

"Je ne pense pas qu'il soit possible pour Barcelone de signer Haaland en raison de leurs chiffres [économiques] et des limitations financières", a déclaré Tebas lors de l'événement LaLiga TwentyNine.

L'article continue ci-dessous

"Il faudrait de nombreuses circonstances et [l'agent Mino] Raiola ne vend pas à bas prix, il vend cher".

Le FC Barcelone est l'un des trois clubs à avoir rejeté un accord avec CVC cet été, même si l'on dit qu'il est en pourparlers avec le fonds maintenant. Tebas, cependant, ne sait pas pourquoi les parties engagées discutent. "Oui, je sais que le FC Barcelone discute avec CVC, mais je ne sais pas ce qu'ils négocient", a-t-il dit.

"Sur les poursuites, quand le Real Madrid est impliqué, c'est effrayant. Nous sommes habitués à cela. Nous en avons plus de 50 et aujourd'hui. Si j'avais tenu compte de toutes les menaces, je ne serais pas là aujourd'hui."