Equipe de France, un coach français envoie Deschamps sur le banc du Real Madrid

Un entraineur français veut voir Didier Deschamps sur le banc du Real Madrid.

L’Equipe de France reçoit lundi la Belgique dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations. Une rencontre importante qui doit retrouver grâce aux yeux du public français. Le sélectionneur est notamment sous le feu des critiques de plusieurs observateurs depuis quelques mois. Mais, il peut toujours compter sur le soutien de l’un d’eux, en l’occurrence, Pascal Dupraz.

Pascal Dupraz invite Didier Deschamps à rejoindre le Real Madrid

La défaite contre l’Italie vendredi (1-3) laisse décidément beaucoup de séquelles au sein du vestiaire des Bleus. Si Mike Maignan a fustigé l’attitude de certains de ses coéquipiers, dont Kylian Mbappé, Didier Deschamps est, à nouveau, mis sur la sellette, par les médias. Le technicien français est la cible de nombreuses critiques après la copie pâle livrée par l’Equipe de France face à la Nazionale. Des critiques qui agacent sérieusement Pascal Dupraz qui invite Deschamps à aller voir ailleurs.

« J’ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête d’une autre sélection prestigieuse. J’ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête du Real Madrid ou du Bayern. Quand il en aura terminé avec l’équipe de France, il sera promis à ces postes-là. C’est le plus grand sélectionneur. Il a une réussite incroyable, regardez son nombre de victoires. Moi, j'en ai marre de cette propagande pour le voir dégager », a lâché l’ancien coach de Toulouse dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, ce dimanche.

Pascal Dupraz enrage contre les détracteurs de Didier Deschamps

Pascal Dupraz pense notamment que Didier Deschamps n’a pas la reconnaissance et encore moins, le respect qu’il mérite en France. Selon le technicien français, l’ancien coach de l’OM n’est pas le responsable de la débâcle face à l’Italie. Par conséquent, Pascal Dupraz appelle Deschamps à aller faire valoir son expertise ailleurs que dans l’Hexagone.

« Je rêve de le voir gagner avec d’autres sélections, et d’ailleurs beaucoup de sélections aimeraient l’avoir. Nous, on fait la fine bouche parce que Zinedine Zidane est dans l’antichambre. Je ne sais pas comment Deschamps garde sa maîtrise devant ce délit de sale gueule. On lui fait un procès de mauvaise intention, simplement parce qu’il vient de perdre un match de Ligue des nations. C’est une plaisanterie ? N’oublions pas que Griezmann est sur le déclin et que Mbappé ne met plus un pied devant l’autre. On a aussi perdu Giroud. Donc s’il te plaît Didier, va voir ailleurs ! », a-t-il ajouté.