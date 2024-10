Equipe de France : Rebondissement inattendu pour le capitanat

Nouveau rebondissement pour le choix du capitaine de l’Equipe de France lors de cette trêve internationale.

L’Equipe de France affronte respectivement l’Israël et la Belgique les 10 et 14 prochains à l’occasion des 3e et 4e journées de Ligue des Nations. Des rencontres que les Bleus disputeront sans leurs trois capitaines : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et N’Golo Kanté, tous absents de ce rassemblement. Ainsi, Didier Deschamps devra choisir de nouveaux capitaines prochainement alors que les candidatures s’enchainent ces dernières heures.

Didier Deschamps va choisir un nouveau capitaine pour les Bleus

Fraichement retraité, Antoine Griezmann n’est pas logiquement présent avec les Bleus lors cette fenêtre internationale. En plus du désormais ex-vice capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé a été exempté de cette trêve par Didier Deschamps, déclenchant, au passage, une polémique impliquant le Real Madrid.

Outre le capitaine des Bleus, N’Golo Kanté, troisième dans la hiérarchie, n’a pas été retenu, non plus, par le sélectionneur français. Qui va donc récupérer le brassard lors des deux prochains matchs de l’Equipe de France ? Alors que Deschamps avait déjà ses favoris, un nouveau joueur s’est invité parmi les candidats, ce mardi.

Ibrahima Konaté veut récupérer le brassard

Avec les absences de Mbappé, Griezmann et Kanté, Ousmane Dembélé est le Bleu le plus capé de cette trêve internationale. Mais l’attaquant du PSG ne fait pas partie des joueurs à briguer le capitanat. Didier Deschamps devrait, en effet, choisir entre Mike Maignan, Jules Koundé ou encore Aurélien Tchouameni. Mais alors que la décision du sélectionneur tricolore se fait toujours attendre, Ibrahima Konaté s’est infiltré dans la liste des candidats au port du brassard, ce mardi.

« Leader c’est quelque chose d’inné. On l’a ou pas. Il faut être une personne appréciée de tous. Un leader va être là surtout quand ça ne se passe pas bien, c’est comme les fondations d’une maison, il maintient le groupe pour que tout aille bien. Quelques joueurs ont le profil, j’ai deux ou trois noms : Mike (Maignan), moi, Jules (Koundé), Aurel (Tchouaméni). Ce sont les seuls noms qui me viennent en tête », a confié le défenseur de Liverpool en conférence de presse.