Equipe de France, Philippe Diallo met fin au débat sur l'avenir de Deschamps

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a fait une mise au point sur l’avenir de Didier Deschamps, lundi.

Cela fait désormais plusieurs mois que l’avenir de Didier Deschamps cristallise l’actualité de l’Equipe de France. A quelques jours de la publication de la liste pour le prochain rassemblement des Bleus, le sujet était encore au cœur d’un entretien de Philippe Diallo avec L’Equipe, ce lundi. L’occasion pour le président de la Fédération française de football de mettre définitivement fin à ce débat.

Philippe Diallo défend (encore) Didier Deschamps

Douze ans maintenant que Didier Deschamps est à la tête de l’Equipe de France. Une décennie durant laquelle les Bleus ont atteint deux finales de Coupe du Monde (1 remportée) et une autre de l’Euro. Mais depuis l’Euro dernier et l’élimination de la France en demi-finale par l’Espagne, future championne, Didier Deschamps semble être plus que jamais sur la sellette. Si son style de jeu est fortement critiqué, plusieurs observateurs réclament du sang neuf à la tête des Bleus. Mais Philippe Diallo n’est pas de cet avis.

« Je ne partage pas du tout cette analyse. On a fait une demi-finale de l'Euro, deux ans après une finale de Coupe du monde, nos résultats dans la durée sont exceptionnels (…) J'ai reçu Didier Deschamps pour faire un bilan après l'Euro, il est venu aussi devant le comité exécutif. Et le mot qui est revenu en conclusion, c'est le terme d'oxygénation. Ce mot est adapté. Le cadre de l'équipe de France est solide, efficace et talentueux, mais il faut introduire de l'oxygène. Ce qui a été fait avec des nouveaux joueurs (Olise, Koné, Badé) en septembre », déclare le président de la FFF dans les colonnes de L’Equipe.

Une prolongation de Deschamps n’est pas à l’ordre du jour

Philippe Diallo estime donc que l’Equipe de France a, à sa tête, l’homme qu’il lui faut. Mais s’il a écarté un éventuel départ du sélectionneur tricolore, le dirigeant français ne pense pas non plus à une prolongation de Didier Deschamps dans l’immédiat.

« Ce n'est pas mon sujet immédiat. Didier est le sélectionneur au plus beau palmarès de l'histoire du football français, il a deux ans de contrat jusqu'à la Coupe du monde. Point. Les résultats sont son meilleur bouclier face à certains défaitistes », explique-t-il avant de déplorer le manque de reconnaissance des fans du football français vis-à-vis de Deschamps.

« Il y a une forme d'injustice. J'entends des commentaires alors même qu'il devrait jouir plutôt d'une forme de gratitude par rapport à ce qu'il a amené à cette équipe de France depuis douze ans. Chapeau bas. Il a pleinement rempli sa mission et a une forte détermination pour la poursuivre », ajoute Philippe Diallo.