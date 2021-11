Equipe de France : Paul Pogba absent jusqu'en 2022 ?

Tard lundi soir, l'Equipe de France annonçait le forfait de son milieu de terrain Paul Pogba, touché à la cuisse. "Victime d’une lésion du quadriceps de la cuisse droite, Paul Pogba est contraint de déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de l’Equipe de France, samedi 13 novembre contre le Kazakhstan au Parc des Princes et mardi 16 novembre à Helsinki face à la Finlande", pouvait-on lire sur le communiqué officiel. Out pour ce rassemblement, il a donc été remplacé par Jordan Veretout.



Equipe de France : Veretout remplace Pogba

Déjà appelé lors des rassemblements précédents, le milieu de terrain de la Roma a ainsi été appelé en renfort par Didier Deschamps, qui doit composer avec plusieurs absences. En effet, Paul Pogba est déjà le troisième joueur français à déclarer forfait après les défenseurs Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, blessés.

Année déjà terminée pour la Pioche ?

Plus inquiétant, l'absence du maître à jouer des Bleus pourrait malheureusement être amenée à s'éterniser... Selon les informations publiées par RMC Sport ce mardi, il ne s'agirait pas d'une simple mesure de précaution de la part du staff tricolore, mais bien d'une blessure importante. D'après le média français, les premiers diagnostics feraient état d’une absence comprise entre 8 et 10 semaines pour la Pioche, contraint de faire son retour en Angleterre dans les plus brefs délais afin de passer des examens plus poussés.



Une information qui nécessite encore une confirmation officielle de la part de l'Equipe de France ou de Manchester United, club avec lequel il disposait déjà d'un temps de jeu réduit ces dernières semaines. Cadre de la sélection de Didier Deschamps, l'ancien de la Juventus Turin est loin d'être intouchable chez les pensionnaires de Premier League, où il est régulièrement critiqué. Et cette longue absence qui se profile en cette fin d'année 2021 ne devrait pas inciter à davantage d'optimisme le concernant...