Equipe de France : Olivier Giroud encense Mike Maignan

Pour Olivier Giroud, Mike Maignan a toutes les qualités requises pour succéder à Hugo Lloris en tant que gardien des Bleus.

Vendredi, l'équipe de France affronte les Pays-Bas à l'occasion de la première journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Dans les cages, le gardien titulaire sera Mike Maignan.

Maignan, le successeur de Lloris

A 27 ans, le portier de l'AC Milan a la lourde tâche de succéder à Hugo Lloris, emblématique dernier rempart et capitaine des Bleus pendant plus de dix ans et qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après la finale perdue de la Coupe du monde 2022.

Mike Maignan possède déjà une petite expérience en équipe de France puisqu'il compte cinq sélections (une en 2020 et quatre en 2022) et était devenu ces derniers mois un « numéro un bis » plus qu'un « numéro deux » derrière Hugo Lloris.

Giroud sous le charme de « Magic Mike »

Désormais intronisé numéro un par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, Mike Maignan va-t-il faire honneur à son nouveau statut ?

Pour son coéquipier en club et en sélection, Olivier Giroud, il n'y a aucune raison de s'inquiéter comme il l'a confié dans les colonnes du Parisien : « Il passe après Hugo, mais je ne m'inquiète pas pour lui. Il se saisira du témoin avec toute l'humilité qui le caractérise. Il parle beaucoup, rassure et se montre très impliqué. Il transposera ses attitudes en sélection. Il a atteint l'âge de la maturité. Sa grosse force de caractère lui permet d'être toujours prêt même dans les moments difficiles. »

« Avant de signer à l'AC Milan, j'avais prévenu Paolo Maldini (le directeur technique) qu'il n'allait pas être déçu, car c'était une très bonne recrue. Il est un leader naturel et l'a démontré dans notre vestiaire. Il a conquis le cœur des Tifosi et gagné le surnom de Magic Mike », ajoute le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Depuis son arrivé en Italie, en 2021, Mike Maignan a remporté le championnat (en 2022) et a été désigné meilleur gardien de Serie A (là encore en 2022).