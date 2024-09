Equipe de France, Michael Olise et Manu Koné déjà mis sous pression

France vs Italie

A peine convoqués en Equipe de France, Michael Olise et Manu Koné sont déjà mis sous pression par Didier Deschamps.

Didier Deschamps était en conférence de presse, ce lundi, en marge du premier rassemblement des Bleus, cette saison. L’Equipe de France affronte, en effet, l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre prochains. Face aux médias, le sélectionneur français a profité pour envoyer un message aux nouveaux visages de l’équipe : Michael Olise et Manu Koné.

Deschamps met la pression à Michael Olise et Manu Koné

Michael Olise et Manu Koné sont sur un nuage ces derniers jours. Quelques semaines après avoir remporté la médaille d’argent aux JO 2024 avec les Espoirs, les deux joueurs ont fait le grand saut en A. Ils sont notamment les surprises de la liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations. S’il se montre élogieux envers le défenseur du Borussia Mönchengladbach et l’attaquant du Bayern Munich, le sélectionneur français attend beaucoup plus des deux joueurs lors de ce rassemblement.

Getty

Didier Deschamps sur Manu Koné : « En termes de présence, de volume, de capacité à organiser le jeu, à se projeter aussi, il fait partie des très bons milieux de terrain français. [...] À lui de profiter de ce rassemblement, d'être le plus performant possible »

Didier Deschamps sur Michael Olise : « Il a la capacité à jouer à plusieurs postes. L'an dernier et avec Thierry Henry, il peut jouer des deux côtés. Je pense qu'il se sent mieux à droite qu'à gauche. Il a cette capacité, le volume dans ses contrôles et les passes surtout. C'est un jeune joueur qui franchit des étapes. Il a un gros potentiel ».

Deschamps met en garde les Bleus contre l’Italie

Outre les avertissements lancés à l’endroit de Michael Olise et Manu Koné, Didier Deschamps a également envoyé un message à l’ensemble du groupe. La rencontre contre l’Italie, vendredi, sera, en effet, la première des Bleus depuis la demi-finale de l’Euro 2024 (défaite 2-1 contre l’Espagne). Et si la Squadra Azzurra est encore dans une nouvelle phase de transition, l’ancien coach de l’OM prévient son équipe que l’Italie sera revancharde après son Euro raté.

Getty

« Il y a quelques absents importants par rapport au groupe de l'Euro. L'élimination prématurée qu'ils ont connue, forcément, a amené leur sélectionneur à réfléchir. L'Italie reste l'Italie. Elle reste une des meilleures nations européennes. Il y a un écart important par rapport à leur titre en 2021 mais ça fait partie des meilleures nations », confie Deschamps.