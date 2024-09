Equipe de France, Deschamps s’enflamme pour Mbappé

France vs Italie

Didier Deschamps s’est enflammé pour Kylian Mbappé lundi, après ses premiers buts en Liga.

C’est la rentrée des classes pour les sélections et surtout pour l’Equipe de France. Les Bleus affrontent l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre dans le cadre de la Ligue des Nations. Pour ce premier jour de rassemblement de la France, Didier Deschamps était en conférence de presse, ce lundi. Le sélectionneur français en a profité pour évoquer les premiers buts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid en Liga.

Didier Deschamps se réjouit pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est enfin libéré d’un énorme poids qui pesait sur ses épaules. Muet depuis le début de la saison en Liga, le Bondynois a enfin ouvert son compteur lors de la réception du Betis Séville, dimanche (2-0). Mieux encore, l’ancien joueur du PSG a inscrit son premier doublé avec le Real Madrid. Une libération qui tombe à la veille du rassemblement des Bleus et qui réjouit Didier Deschamps.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Je suis évidemment content pour lui. [...] Il y a une exigence très élevée. Il y a une attente qui est là. Carlo Ancelotti n'était pas inquiet, je n'étais pas inquiet non plus. Il va nous rejoindre avec le sourire. Le groupe France, c'est mieux quand Kylian est là », lance le technicien français.

Le sale coup de Deschamps à Mbappé

Si Kylian Mbappé a mis 3 matchs et 67 minutes avant de marquer en Liga, c’est en partie à cause de positionnement. Ailier de prédilection, l’international français est contraint de jouer dans l’axe en raison de la présence de Vinicius et Rodrygo sur les côtés. Par ailleurs, il est fort probable que Didier Deschamps s’inscrive dans la même dynamique que Carlo Ancelotti.

« Kylian va être amené à avoir un positionnement axial au Real Madrid. [...] De toute façon, tous les joueurs offensifs ont toujours eu une liberté importante. C'est forcément des compensations, des équilibres à avoir. Kylian n'a pas le registre d'un attaquant de pivot. (…) [Kylian] a déjà été dans ce position-là. Olivier n'est plus là. Marcus n'était pas au mieux lui aussi même s'il avait fait de très bonnes choses en club. Kolo a fait des choses bien voire très bien. Je considère que dans cette position axiale, avec des trois joueurs là, avec des profils différents, on a de la matière. Kylian, avec son vécu, a de l'avance », explique le sélectionneur des Bleus.