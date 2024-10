Equipe de France : La réaction hallucinante de Marcel Desailly sur la non-convocation de Mbappé

Israël vs France

Ancien international français, Marcel Desailly a réagi à la non-sélection de Kylian Mbappé, dimanche.

Kylian Mbappé est de nouveau au cœur d’une grosse polémique malgré lui. Cette fois-ci, c’est son engagement envers l’Equipe de France qui est remis en cause. Des critiques qui ont été déclenchées par sa titularisation avec le Real Madrid, samedi, alors qu’il a été dispensé par Didier Deschamps des prochaines journées de Ligue des Nations. Mais Marcel Desailly, lui, a un avis totalement contraire sur le sujet.

Marcel Desailly comprend la non-convocation de Kylian Mbappé

Annoncé forfait jusqu’à la fin du mois, Kylian Mbappé était présent dans le groupe du Real Madrid contre Lille, mercredi dernier (défaite 1-0). Son entrée en jeu en seconde période n’a pas motivé Didier Deschamps à la convoquer pour les prochaines échéances de l’Equipe de France en Ligue des Nations. Le sélectionneur français avait fait comprendre que le capitaine des Bleus n’était pas encore à 100% après sa blessure. Sauf qu’à la surprise générale, Kylian Mbappé était titulaire avec le Real Madrid lors du choc contre Villarreal, samedi (2-0). Ce qui a déclenché une vague d’indignations dans le rang des supporters français. Pour autant, Marcel Desailly se montre moins dur envers le Bondynois.

« Je pense que ça a été mûrement réfléchi, en sachant que Kylian est beaucoup sollicité dans son engagement avec son nouveau club, le Real Madrid. Il n’y a pas de doute sur sa titularisation lorsqu’il sera amené à retrouver ses jambes. Il était à moitié blessé, il a fait un demi-match », déclare le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC.

L’absence de Mbappé est une « vraie opportunité » selon Desailly

Exempté du prochain rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé a passé une soirée difficile contre Villarreal. Mais s’il a montré des signes de fatigue physique, il ne pourra pas éviter la colère des supporters français avec le sale coup fait à Deschamps et à l’Equipe de France. Certains observateurs remettent même en cause son statut de capitaine des Bleus. Cependant, si tout le monde semble déçu de son absence, Marcel Desailly voit en cela, une chance pour d’autres joueurs de s’illustrer sous le maillot tricolore.

« Oui, je comprends cette décision, parce qu’il faut se rappeler que Kylian a un leadership qui bloque un peu, indirectement, l’expression d’autres joueurs. C’est une vraie opportunité pour Didier (Deschamps) d’essayer de faire en sorte que d’autres joueurs puissent s’exprimer sans la présence de Kylian. C’est toujours une grosse pression d’avoir Kylian à ses côtés. Là, il n’est plus là. On le voit avec Barcola, qui s’exprime au PSG et qui est aujourd’hui chirurgical offensivement », explique l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.