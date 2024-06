Equipe de France : Les confidences de Kanté sur son retour

Le milieu de terrain français, N’Golo Kanté, a évoqué dimanche, son retour en sélection avec l’Equipe de France.

L’Equipe de France est en rassemblement à Clairefontaine depuis mercredi pour lancer sa préparation de l’Euro 2024. Avant d’accueillir les trois récents champions d’Europe, les Bleus ont pu vivre le retour d’un certain N’Golo Kanté. Grande surprise de la liste de Didier Deschamps, l’international français s’est exprimé sur son retour en sélection en conférence de presse, ce dimanche.

N’Golo Kanté se réjouit de son retour en sélection

Personne ne l’attendait mais il est bel et bien là. Lors de la publication de sa liste pour l’Euro, Didier Deschamps a surpris tout le monde en annonçant le nom de N’Golo Kanté parmi les 25 joueurs convoqués. Le champion du monde 2018 fait son retour, deux ans après sa dernière apparition avec les Bleus, pour son plus grand plaisir.

« Retrouver la camaraderie française, les coéquipiers, les maillots. Je prends beaucoup de plaisir à être de retour. Je sors d'une saison avec beaucoup de matchs rapprochés. Je me sens capable de jouer cet Euro avec l'équipe », lance l’ancien milieu de terrain de Chelsea.

Kanté explique les raisons du rappel de Deschamps

Parti à Al-Ittihad en Arabie Saoudite après son aventure à Chelsea, N’Golo Kanté savait qu’il lui serait compliqué de retrouver la sélection. Mais l’ancien joueur de Leicester, libéré de ses problèmes musculaires, a enchaîne les matchs avec le club saoudien ainsi que des prestations qui ont convaincu Didier Deschamps de le rappeler.

« Il avait pris connaissance de mon départ en Arabie saoudite. J'étais conscient que ça allait être compliqué. Mais j'avais confiance en moi, en me disant que si je faisais une bonne saison, j'aurais des chances d'être de retour. Je pensais que ça n'allait pas se faire. C'est le travail d'une bonne saison et mon retour est mérité par rapport à ça », explique-t-il avant d’ajouter qu’il n’a pas été rappelé seulement pour ses qualités de joueur. « Quand le coach fait le choix, il prend le joueur et la personne. Il pense que ça peut correspondre pour aller le plus loin possible », confie N’Golo Kanté.