Deschamps s'explique enfin pour Kanté

Deschamps a déclaré que la capacité de Kante à rester en forme en Saudi Pro League cette saison est à l'origine de son rappel en équipe de France.

Le joueur de 33 ans fait partie de la liste des 25 joueurs des Bleus pour l'Euro 2024, sa dernière apparition en sélection remontant à juin 2022. Kante a manqué l'intégralité de la Coupe du monde 2022 au Qatar en raison d'une blessure, mais il compte 53 sélections en équipe de France depuis ses débuts en 2016

L'article continue ci-dessous

Il reste à savoir si l'expérimenté Kante jouera un rôle clé sous la houlette de Deschamps lors de ce tournoi. Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga ont brillé au Real Madrid cette saison, tandis que le sélectionneur français peut également compter sur Adrien Rabiot, Youssouf Fofana et Warren Zaïre-Emery. Mais Kante a redécouvert ses qualités physiques depuis qu'il a rejoint Al-Ittihad en provenance de Chelsea l'été dernier, avec 28 apparitions en première division saoudienne cette saison, ce qui en fait une option viable pour l'un des favoris de la compétition.

Pour justifier la sélection de Kante, Deschamps a déclaré, selon RMC Sport : « N'Golo Kanté sortait d'une saison 2022/2023 où il n'a pas beaucoup joué. Il a fait une saison complète, certes pas dans un championnat d'Europe, mais il a retrouvé toutes ses capacités physiques. De par son expérience, je suis convaincu que l'équipe de France sera meilleure avec lui. Il a retrouvé ses capacités athlétiques. On peut discuter de l'intensité spécifique en Arabie Saoudite, mais il a joué plus de 4 000 minutes dans la saison, soit plus de 40 matchs.

Il a ajouté lors d'une conférence de presse : « Avec N'Golo, quelle que soit la situation, il n'y a jamais de problème. C'est un ange. Tout le monde l'aime. Il n'a aucune garantie. Pour être honnête, les sept milieux de terrain peuvent être les titulaires qu'il mérite ou que je lui donne. Il a un statut et ça pèse, mais c'est N'Golo, et N'Golo va bien, il va bien tout le temps ».

Kante a encore deux matches à jouer avec Al-Ittihad avant la fin de la saison, alors que le club cherche à rattraper Al-Taawoun à la quatrième place. Il accueillera d'abord Damac le 23 mai, avant de se rendre à Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, quatre jours plus tard. Éviter les blessures avant l'Euro 2024 sera probablement la priorité numéro un de Kante.