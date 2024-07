Equipe de France, les adieux poignants d'Olivier Giroud aux Bleus

Olivier Giroud a adressé un message à l’endroit de l’Equipe de France pour sa retraite internationale, lundi.

Il l’avait annoncé depuis quelques mois. Olivier Giroud avait prévu prendre sa retraite internationale après l’Euro 2024. Près d’une semaine après l’élimination des Bleus en demi-finale de la compétition et au lendemain du sacre de l’Espagne, l’ancien attaquant de Montpellier confirme son départ de l’Equipe de France, ce lundi.

Olivier Giroud quitte l’Equipe de France et la scène internationale

Olivier Giroud ne rejouera plus en Europe. Alors qu’il va rejoindre le Los Angeles aux Etats-Unis dans les prochains jours, le champion du monde 2018 ne portera plus le maillot de l’Equipe de France. Même s’il a moins joué lors de sa dernière compétition avec les Bleus à l’Euro, Olivier Giroud ne garde que les bons moments de son passage en sélection nationale.

« Le moment tant redouté est arrivé : celui de dire adieu à l’Équipe de France. Six ans, jour pour jour, après avoir remporté la Coupe du monde. C’était le 15 juillet 2018. En intégrant cette équipe, j’ai trouvé avec les joueurs et le staff une deuxième famille. Nous nous sommes toujours soutenus, nous avons vécu les joies et les déceptions, les victoires et les défaites, les rires et les larmes, mais toujours unis et solidaires (…) », a déclaré l’ex-joueur de l’AC Milan dans un message posté sur Instagram.

Giroud rend hommage à Deschamps

Olivier Giroud prend sa retraite internationale en tant que légende de l’Equipe de France. En 143 sélections, l’ancien d’Arsenal et de Chelsea a planté 57 buts pour se hisser à la première place du classement des buteurs de l’histoire des Bleus. Mais tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien de Didier Deschamps qui a toujours fait confiance à Giroud en se mettant parfois l’opinion publique à dos. Le nouveau retraité n’a pas non plus oublié le sélectionneur français dans son message d’adieu.

« Nous sommes devenus une bande de potes inséparables sous l’œil attentif d’un homme : le coach, Didier Deschamps, que je remercie pour sa confiance. Malgré nos hauts et nos bas, il m’a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 buts en 143 sélections (…) Ma carrière en Équipe de France n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. J’ai douté parfois, souffert aussi des critiques mais au plus profond de moi, je n’ai jamais cessé d’y croire. Le travail, l’humilité, la prière m’ont aidé à traverser les moments difficiles », a ajouté Olivier Giroud.