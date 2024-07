Equipe de France, le vibrant hommage de Deschamps à Giroud

Didier Deschamps a rendu un vibrant hommage à Olivier Giroud lundi, après sa retraite internationale.

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Quelques jours après la sortie des Bleus en demi-finale de l’Euro 2024, Olivier Giroud a confirmé sa retraite internationale, ce lundi. Dans la foulée, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps lui a rendu un hommage pour non moins émouvant.

Didier Deschamps félicite Olivier Giroud pour son parcours en Equipe de France

Olivier Giroud et l’Equipe de France, c’est bien terminé. Comme il l’avait annoncé il y a quelques mois, le champion du monde 2018 va bien se retirer de la sélection après l’Euro. Dans la foulée de son annonce, Didier Deschamps, qui ne pourra plus compter sur son attaquant, a tenu à lui laisser un message.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Olivier peut quitter l’Équipe de France avec le sentiment du devoir accompli. Beaucoup retiendront le titre de champion du monde et ses 57 buts, qui constituent à ce jour un record. D’une façon plus générale, je tiens à souligner son engagement sans faille. Pour ça aussi, il faut lui dire bravo et merci. Très attaché au maillot bleu, Olivier s’est donné les moyens de le porter à 137 reprises, ce qui est exceptionnel surtout quand on débute, comme lui, sa carrière internationale à 25 ans », estime le sélectionneur tricolore dans un message publié sur le site de la FFF.

Deschamps sous le charme de Giroud

Convoqué pour la première fois en 2011, Olivier Giroud a pris du temps pour se faire une place en Equipe de France et même dans le cœur des supporters français. Ces derniers lui ont reproché, pendant longtemps, l’absence de Karim Benzema, pourtant du ressort de Didier Deschamps, en sélection. Mais l’ancien attaquant d’Arsenal et de l’AC Milan a su conquérir les supporters avec le temps et a même réussi à devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Une patience et une abnégation saluées par Didier Deschamps qui souhaite une bonne suite à Giroud.

« Tout n’a pas toujours été simple pour Olivier en Équipe de France mais il n’a jamais rien lâché, faisant toujours preuve de sérieux, de professionnalisme, de combativité. J’éprouve une grande considération pour son parcours, son comportement, son sens du collectif. J’ai toujours placé l’Équipe de France au-dessus de tout. Olivier aussi. Je lui souhaite d’être heureux dans sa nouvelle vie, aux États-Unis, entouré des siens et de son pote, Hugo », ajoute l’ancien coach de l’OM.