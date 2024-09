Equipe de France : Le tacle inattendu d’Olivier Giroud à Deschamps

Israël vs France

L’ex-international français, Olivier Giroud, a envoyé un tacle à Didier Deschamps, dimanche.

Les Bleus s’apprêtent à se regrouper pour la deuxième fois de la saison. L’Equipe de France affronte, en effet, l’Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochains. Un nouveau rassemblement qui se fera donc sans Olivier Giroud qui a pris sa retraite internationale, il y a quelques mois. Ce dimanche dans un entretien avec Téléfoot, l’ex-attaquant de l’AC Milan est revenu sur sa fin avec l’Equipe de France et n’a pas manqué de tacler Didier Deschamps.

Olivier Giroud fustige sa gestion par Didier Deschamps à l’Euro 2024

Olivier Giroud en a fini avec le football européen, que ce soit en club ou en sélection. Quelques semaines après son départ de l’AC Milan et sa signature à Los Angeles en MLS, le champion du monde 2018 annonçait que l’Euro 2024 serait sa dernière compétition avec l’Equipe de France. Cependant, Olivier Giroud n’aura pas eu assez de temps de jeu lors du tournoi continental, Didier Deschamps lui préférant Marcus Thuram voire Kylian Mbappé en pointe. Une fin, finalement timide, que regrette l’ancien international français.

« Je suis forcément très déçu mais aussi nostalgique à la fois parce que je sais que c'est la dernière fois que je portais ce maillot. Dans ses rêves, on espère toujours finir sur une bonne note avec un trophée. Donc oui un peu triste de ne même pas avoir pu marquer un but dans cet Euro, avec ce temps de jeu maigre que j’ai eu. Ça n’a pas été une fin comme je l’espérais », lâche Olivier Giroud.

L'article continue ci-dessous

Giroud remercie les supporters français

L’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea a donc terminé sa dernière compétition avec les Bleus sans marquer un nouveau but. Olivier Giroud a notamment fait ses adieux lors de l’élimination de l’Equipe de France en demi-finale par l’Espagne (1-2).

Toutefois, Olivier Giroud a mis fin à sa carrière internationale en tant que meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec ses 57 buts. Et ça, les supporters ne l’ont pas oublié avec un hommage à son endroit lors du match contre l’Italie, il y a trois semaines (défaite 1-3). « C’est touchant : c’est une page qui se tourne, et ça fait plaisir de voir tous ces Français qui ne t’oublient pas », confie Olivier Giroud, reconnaissant.