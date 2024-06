Allemagne - Ecosse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Allemagne et l’Ecosse s’affrontent, ce vendredi, en ouverture à l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Le moment tant attendu est enfin là. L’Euro 2024 va ouvrir ses portes, ce vendredi 14 juin. Pays hôte de la compétition, l’Allemagne sera aux prises avec son homologue de l’Ecosse pour le compte du match d’ouverture sur l’emblématique stade du Bayern Munich, l’Allianz Arena.

L’Allemagne rêve d’un début comme en 2006

Eliminée en phase de groupes lors de deux des trois derniers grands tournois, l'Allemagne envisage de retrouver l'esprit de la Coupe du monde 2006 lorsque la Nationalmannschaft avait fait un début de compétition époustouflant (victoire 4-2 contre Costa Rica) jusqu’à atteindre les demi-finales du tournoi. Battue d’entrée par la France (1-0) lors de la dernière édition de l’Euro, la Mannschaft veut démarrer sa compétition à domicile par la meilleure des manières avec une victoire envisagée contre les Ecossais.

Si Julian Nagelsmann n'a pas pris le meilleur départ depuis qu'il a remplacé Hansi Flick en tant que sélectionneur, les victoires contre la France (0-2) et les Pays-Bas (2-1) en mars laissent entrevoir une bonne compétition à l’ancien coach du Bayern, qui a fait une préparation mitigée avant l’Euro. Toni Kroos et ses partenaires ont été accrochés par l’Ukraine (0-0) avant de battre difficilement la Grèce (2-1) ce mois-ci. Plus titrée avec l’Espagne (3 titres), l’Allemagne vise son quatrième trophée.

De son côté, l’Ecosse, qui n’a fait qu’être éliminée au premier tour d’un Championnat d’Europe, veut mettre le pays hôte en doute pour son entrée en matière. S’ils avaient été battus par la République Tchèque en 2020, les Ecossais veulent faire mieux cette fois-ci contre les Allemands. Les hommes encadrés par Steve Clarke ont fait une préparation mitigée avant leur début de compétition. Si elle a battu le Gibraltar (0-2) pour le premier match amical ce mois-ci, La Tartan Army n’a pas réussi à se défaire des Finlandais (2-2). Une victoire contre l’Allemagne ce vendredi mettra en confiance les hommes de Clarke.

Horaire et lieu de match

Allemagne – Écosse

1ère journée Euro 2024/Groupe A

Lieu : Allianz Arena, Munich

A 21 heures française

Les compos probables du match Allemagne – Ecosse

Allemagne : Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt - Kroos, Andrich - Musiala, Gundogan, Wirtz - Havertz

Ecosse : Gunn - Porteous, Hendry, Tierney - Ralston, Robertson - McGinn, McTominay, McGregor, Christie – Adams

Sur quelle chaîne suivre le match Allemagne - Ecosse

La rencontre entre l’Allemagne et l’Ecosse sera à suivre ce vendredi 14 juin 2024 à partir de 21 heures sur TF1 et BeIN SPORTS 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming respectivement via les plateformes dédiées des deux groupes, MyTF1 et BeIN CONNECT.