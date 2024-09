Equipe de France, la réponse ferme de Manu Koné à Deschamps

France vs Italie

Mis sous pression par Didier Deschamps dès sa première convocation, Manu Koné a répondu au sélectionneur français, mardi.

Manu Koné était en conférence de presse ce mardi en marge du premier rassemblement des Bleus, cette saison. L’Equipe de France affronte notamment l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre prochains dans le cadre de la Ligue des Nations. Face aux médias, le néo-international français a répondu aux récents de Didier Deschamps sur le fait qu’il doit saisir sa chance dès cette première convocation.

L’été exceptionnel de Manu Koné

Quelques semaines après avoir remporté la médaille d’argent aux JO 2024 avec les Bleuets, Manu Koné découvre l’Equipe de France A. Le milieu de terrain français est l’une des nouvelles têtes de la liste de Didier Deschamps aux côtés de Michael Olise et de Loïc Badé. Transféré à l’AS Roma cet été, Manu Koné veut faire ses preuves en Serie A et surtout en sélection.

« Ça a été un tournant très rapide. Tout s'est fait vite et je sais que c'est un tournant dans ma carrière. Je suis en équipe de France, j'ai été transféré à la Roma, à moi de prouver que je peux rester. C'est une grande fierté d'être appelé chez les A, c'est un rêve que j'avais à court terme. Le transfert à la Roma me permet d'avoir plus d'ambitions. J'ai parlé avec le coach, le projet m'a convaincu. Je suis impatient de jouer pour la Roma », lance le joueur de 23 ans face à la presse.

Manu Koné a compris le message de Didier Deschamps

En conférence de presse lundi, Didier Deschamps avait déclaré que Manu Koné devrait saisir sa chance afin de s’installer sur la durée en Equipe de France. Des propos qui sont certainement arrivés dans l’oreille de l’ancien sociétaire de Toulouse. Et justement, Manu Koné ne compte pas avoir un passage éphémère en sélection.

« Je suis un milieu polyvalent qui peut jouer à tous les postes au milieu. Avec mon aisance technique, je peux alimenter les attaquants. A moi de montrer mes qualités. C'est une grande fierté, je reviens de très loin. J'ai eu un parcours atypique depuis que j'ai commencé le foot. J'ai été en fauteuil roulant pendant ma formation. Je suis fier de ça, ce sont des choses comme ça qui m'ont permis de me forger un mental d'acier », ajoute-t-il.