Equipe de France : La FFF annonce une révolution pour les tirs au but

La Fédération Française de Football a annoncé vendredi une révolution pour les séances de tirs au but de l’Equipe de France.

L’Equipe de France sera encore en lice dans une nouvelle compétition l’été prochain. Les Bleus seront de la partie en Allemagne pour l’Euro 2024. Un tournoi que la France compte à tout prix remporter et ce, par tous les moyens. L’Equipe de France peut même compter sur l’apport de la FFF qui veut changer la donne dans un exercice qui n’a pas réussi aux Bleus ces dernières années.

Hubert Fournier explique la stratégie pour gagner les tirs au but à Deschamps

Le 18 décembre 2022, la France s’inclinait en finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine aux tirs au but. Avant cela, l’Equipe de France avait déjà été écœuré dans le même exercice en 8es finale de l’Euro 2020 contre la Suisse. Un scénario dont la FFF veut changer la fin notamment à travers Hubert Fournier. Dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport vendredi, le directeur technique national de la Fédération a proposé à Didier Deschamps pour préparer son équipe avant les séances de tirs au but.

« C’est lui [le sélectionneur] qui est le responsable et tout part de lui. À la fois la mise en place, les semaines ou les jours avant la possible séance de tirs au but, pour préparer les joueurs. Il devra leur proposer un scénario en essayant au maximum de contextualiser la séance de tirs au but. Et puis il devra leur proposer des exercices variés qui leur permettront de créer de la confiance personnelle chez les tireurs. Et puis il faudra aussi préparer, au même titre que celle pour le match, une vraie stratégie en lien avec cette spécificité qu’est le tir au but », lance Hubert Fournier.

Hubert Fournier met en garde l’Equipe de France contre la volonté d’être le sauveur

L’ancien entraineur du Stade de Reims a également insisté sur l’aspect émotionnel et organisationnel des joueurs avant les séances de tirs au but. Hubert Fournier a notamment expliqué le rôle que doivent jouer le sélectionneur, Didier Deschamps, et son staff, dans les courtes minutes qui séparent le coup de sifflet final et le début des tirs au but.

« La volonté c’est que l’entraîneur crée de la confiance pour ses joueurs et pour son groupe. En ayant les idées très claires, en sachant avec son staff qui fait quoi pendant ce laps de temps. On a calculé, il y a entre cinq et six minutes entre le coup de sifflet de l’arbitre et le premier tireur. Il faut que le staff et le sélectionneur ou l’entraîneur ait les idées très claires sur quelles sont les demandes et sur qui va tirer, (...) il faudra être en capacité de donner de la confiance à son groupe et ça c’est capital. » explique le directeur technique de la FFF qui confie cependant que le cinquième tireur n’est pas toujours le sauveur de l’équipe. « Près de 20% des séances de tirs au but finissent avant. Donc on cible plutôt les places trois et quatre qui sont peut-être celles des joueurs charnière et en capacité d’assumer ces tirs au but », conclut Hubert Fournier.