Equipe de France, la demande hallucinante de Rothen à Deschamps pour Mbappé

Jérôme Rothen a fait une demande incroyable à Didier Deschamps pour Kylian Mbappé, vendredi.

Comme face à l’Israel jeudi (1-4), l’Equipe de France jouera la Belgique lundi prochain sans Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus manque à l’appel lors de cette trêve internationale. Une absence qui fait jaser dans l’Hexagone alors Mbappé a encore déclenché une nouvelle polémique ces dernières heures. Ce qui a amené Jérôme Rothen à faire une demande surprenante à Didier Deschamps, ce vendredi.

Kylian Mbappé irrite les supporters français

A un chevet d’être le héros de la France lors de la finale du Mondial 2022, Kylian Mbappé a perdu la cote auprès des supporters français. La relation du Bondynois et les fans a commencé à se détériorer lors de l’Euro 2024 en raison notamment de ses positions politiques et ses performances mitigées sur le terrain. A présent, elle est arrivée à un point de rupture après l’absence de Kylian Mbappé en sélection lors de cette trêve internationale.

Alors que Didier Deschamps a confié l’avoir exempté du rassemblement pour lui permettre de récupérer pleinement de sa blessure, l’ancien joueur du PSG était titulaire avec le Real Madrid deux jours après contre Villarreal (2-0). Une situation qui a déclenché une vague de critiques à son encontre. Des critiques qui ne sont pas près de s’arrêter avec la dernière sortie de Jérôme Rothen.

Jérôme Rothen ne veut plus de Mbappé comme capitaine des Bleus

Absent du regroupement de l’Equipe de France, Kylian Mbappé n’était pas visiblement intéressé par le match des Bleus contre l’Israël. Ces dernières heures, des images du joueur dans une discothèque en Suède à l’heure de la rencontre ont fuité. Une révélation qui n’a fait que le désamour des supporters français à l’endroit de l’ex-monégasque, à l’image de Jérôme Rothen. Irrité par cette attitude du capitaine des Bleus, l’ancien joueur du PSG demande à Didier Deschamps de retirer définitivement le brassard à Kylian Mbappé.

« Vu qu’il n’en a rien à faire de l’équipe de France et qu’il n’a qu’un seul intérêt, c’est de réussir à Madrid, parce que c’est le message qu’il envoie, ça veut dire que Didier ne décide de rien, que c’est lui le patron. Il est au-dessus de tout, au-dessus de Deschamps. Et bien moi, je demande à Deschamps et à tous ceux qui aiment l’équipe de France : Didier, prend tes responsabilités, prend tes cojones dans les mains et tu lui retires le brassard. (..) Tu laisses Tchouameni », a lâché Jérôme Rothen sur les ondes de RMC, ce vendredi.