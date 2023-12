Equipe de France : La blague de Didier Deschamps sur sa prolongation

Prolongé jusqu’à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps fait une blague sur sa dernière prolongation.

Finaliste de la dernière Coupe du monde face à l’Argentine, Didier Deschamps, en poste depuis 2012, a été prolongé jusqu’en 2026 à la tête de la barre technique de l’Equipe de France. Ce samedi 16 décembre 2023, le sélectionneur des Bleus fait une blague sur sa prolongation.

La blague des Deschamps

Lors de son allocution de l'assemblée générale de la Fédération française de football (FFF) samedi à Paris, au cours de laquelle Jean-Michel Aulas a été élu vice-président de la FFF, le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps, a fait allusion à sa prolongation de contrat jusqu'en 2026 il y a un an. Prenant la parole, l’entraîneur champion du monde 2018 rassure les et les autres avec un ton d’humour.

« Je voudrais vous rassurer. Cette année je ne vais pas vous annoncer la prolongation de mon contrat », a lancé avec humour Didier Deschamps ce samedi matin au siège de la Fédération française de football.

Getty Images

Deschamps veut amener l’EDF « au plus haut niveau »

Après cette petite blague, le technicien français est revenu sur la belle tournée des Bleus pour la qualification à l’Euro 2024 en Allemagne. « On a fini cette phase de poules invaincu, se félicite Deschamps. Qualification en Grèce avec des raisons d’arbitrage… (rire) Au sortir de la finale de la Coupe du monde à Doha avec les arrêts de joueurs cadres, il y a eu une transition avec la nomination du nouveau capitaine Mbappé et vice-capitaine Griezmann. Ils assument sûr et en dehors du terrain cette responsabilité », a ajouté Didier Deschamps.

Getty

Deschamps salue aussi la mentalité de ses joueurs. « J’attache autant d’importance à l’état d’esprit, à l’image que peut dégager cette équipe. L’état d’esprit sûr et en dehors du terrain est excellent, avec des qualités footballistiques et aussi des qualités humaines. C’est ça aussi qui plaît beaucoup aux supporters. Les stades où l’on joue sont vites à guichets fermés. On aura l’honneur en Allemagne d’avoir la présence à chaque match de 11.000 supporters. C’est important pour les joueurs », a-t-il poursuivi.

Pour finir, le sélectionneur des Bleus promet d’amener l’Equipe de France au plus haut niveau. « Vous pouvez compter sur moi et mon staff, pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Nous nous jetterons dans la bataille de l’Euro avec beaucoup d’ambition. Je peux vous assurer que le haut niveau est intraitable. La moindre suffisance… On sera face à de très belles nations. Sur le tirage, on a encore une inconnue. Nous ferons en sorte d’aller le plus haut possible. Je suis convaincu que nous allons encore partager de belles émotions ensemble. On va tout faire pour que cela continue », a-t-il conclut.