Equipe de France : L'avertissement de Deschamps à ses internationaux

À l'aube de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a fixé ses exigences en matière de forme physique.

Interviewé par nos confrères de Canal+, Didier Deschamps s'est exprimé quant aux critères physiques qui guideront ses choix au moment de composer sa liste. À la veille de la Coupe du Monde, de nombreux internationaux sont, en effet, blessés ou diminués.

Aucun joueur ne pourra arriver blessé

Après l'annonce du forfait de N'Golo Kanté, qui a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers, les absents sont nombreux en Équipe de France.

Le milieu de terrain champion du monde 2018 pourrait ainsi être accompagné par Paul Pogba, qui n'a toujours pas repris la compétition à un peu plus d'un mois du mondial. D'autres, comme Karim Benzema, Presnel Kimpembe ou Lucas Hernandez, sont encore diminués et pourraient avoir besoin de préparation physique pour être au mieux.

Un constat qui ne réjouit pas Didier Deschamps, qui a ainsi annoncé qu'il n'acceptera pas de joueur en rémission : «La première chose qui soit indispensable, c’est que le joueur soit guéri. Je ne partirai pas avec un joueur qui a besoin de travail avec le staff médical et/ou de séances à part. Il y a cet aspect d’être guéri, et le second aspect, c’est la condition athlétique. Tout dépend de la durée de l’arrêt, mais ce n’est pas pareil de s’arrêter 15 jours ou 2 mois. Il faut évaluer leur condition athlétique, en tenant en compte du fait que nous n’aurons pas de préparation et que nous ne pourrons pas la changer.»

Par rapport à la liste de la Coupe du Monde 2018, de nombreux absents sont d'ailleurs à noter. Samuel Umtiti, alors titulaire, ne s'est par exemple jamais remis de sa grave blessure au genou tandis que Blaise Matuidi est désormais très loin du niveau international.