Equipe de France : Le verdict est tombé pour N'Golo Kanté!

Blessé, N'Golo Kanté sait désormais s'il sera rétabli à temps pour la Coupe du Monde.

C'est l'hécatombe pour Didier Deschamps. Alors qu'il pourrait être privé de Paul Pogba, qui aura du mal à revenir à son meilleur niveau d'ici à la mi-novembre et le début de la Coupe du Monde 2022, voilà qu'il devra également composer sans N'Golo Kanté.

Deschamps privé du milieu gagnant de 2018

Le milieu de terrain de Chelsea a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers à l'entraînement la saison passée. C'est cette blessure qui l'a éloigné des terrains depuis la mi-août et qui refait donc des siennes.

Les résultats des examens serait ainsi tombé. D'après nos confrères de l'Équipe, Kanté ne sera tout simplement pas rétabli d'ici au 20 novembre, coup d'envoi officiel du mondial au Qatar, et doit donc déclarer forfait pour la compétition.

La France, qui remet en jeu son trophée, se retrouve ainsi privée de l'un de ses meilleurs éléments. Didier Deschamps, sélectionneur de Kanté, tentait de dédramatiser sa possible absence : « Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera.»

Sans Kanté ni Pogba, la lutte sera sévère pour le milieu de terrain. Tchouaméni, Rabiot et Guendouzi ont été de toutes les dernières listes de Deschamps et ils sont également concurrencés par Veretout ou Fofana.