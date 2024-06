Equipe de France : L'annonce forte de Deschamps sur son avenir

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, a fait une annonce décisive sur son avenir en Equipe de France, lundi.

L’Equipe de France est présente à Clairefontaine depuis mercredi dernier dans le cadre de la préparation de l’Euro 2024. Une préparation qui se déroule bien évidemment sous la supervision de Didier Deschamps en attendant l’arrivée des champions d’Europe avec le Real Madrid, mercredi prochain. Alors que toute l’équipe est concentrée sur le tournoi continental, le sélectionneur français a évoqué lundi, son avenir sur le banc de l’Equipe de France.

Didier Deschamps ne pense pas à un départ de l’Equipe de France

Arrivé en 2012 en remplacement de Laurent Blanc, Didier Deschamps a remis le football français à sa place sur l’échiquier. Sous sa houlette, l’Equipe de France a connu une finale d’Euro (2016) et deux finales de Coupe du Monde (2018, 2022) avec un sacre en Russie. Le sélectionneur français est la quête de son premier sacre continental cet été pour sa sixième compétition avec les Bleus (trois Coupes du monde en 2014, 2018, 2022 et deux Euros en 2016 et 2020, ndlr).

Malgré 12 années passées à la tête des Bleus, Deschamps ne pense pas à un départ pour le moment et n’est pas intéressé par l’idée d’entrainer un club. « Je dirai stop quand je n'aurai plus la même passion ni la même motivation. J'ai un contrat jusqu'en 2026, je pense au présent et j'ai la chance de pouvoir choisir », a confié l’ancien coach de l’OM à La Gazzetta dello Sport.

L’objectif premier de Deschamps avec les Bleus à l’Euro

Didier Deschamps ne pense donc pas à une probable fin avec l’Equipe de France pour le moment. Le sélectionneur tricolore est plutôt concentré sur l’Euro avec les Bleus. Grand favori au sacre final en Allemagne, Deschamps espère que son équipe, qui se retrouve dans le même groupe avec la Pologne, les Pays-Bas et l’Autriche, sera qualifiée avant la troisième journée.

« La situation idéale est qu'on puisse être qualifiés après deux matchs, voire même être sûrs d'être premiers du groupe. Cela n'a pas été le cas à chaque fois. Avoir l'assurance d'être qualifiés, ça veut dire que les deux premiers matchs ont été réussis. L'objectif est de gagner le premier et le deuxième », a déclaré le champion du monde 1998 en conférence de presse, il y a quelques jours.