Equipe de France, Barcola révèle les attentes de Deschamps

Nouveau dans la liste des Bleus pour l’Euro 2024, Bradley Barcola évoque les raisons qui ont tranché en sa faveur, d’où sa convocation par Deschamps.

Depuis deux jours, les Bleus sont en rassemblement à Clairefontaine en vue de la préparation pour le prochain Championnat d’Europe, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Parmi les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Didier Deschamps, se trouve un nouveau visage, celui de Bradley Barcola. L’attaquant du PSG a pris la parole et explique sa première convocation en Bleu.

Ce qui a poussé DD à convoquer Barcola

Convoqué pour la première fois en Equipe de France, Bradley Barcola a pris la parole, ce samedi 1er juin 2024, pour expliquer sa satisfaction d’être avec les A. L’ailier gauche du Paris Saint-Germain remarque d’ailleurs une énorme différence entre les entraînements chez les Bleus et chez les Espoirs. « J'étais devant TF1 avec le PSG. Au début je ne voulais pas trop... C'était exceptionnel, magnifique », a déclaré Barcola sur la façon dont il a appris sa convocation.

Getty

« Une fierté de venir ici. Tout se passe bien. J'ai été très bien accueilli, je suis très content. Très bonne ambiance, tout le monde est content d'être là. (…) Oui il y a une grande différence, le niveau technique déjà. Il y a très peu de pertes de balle. L'exigence des joueurs n'est pas la même », a lancé le joueur de 21 ans.

Getty

Interrogé sur ce qu’il peut apporter à l’équipe de France, le natif de Lyon a donné une réponse expliquant les raisons qui ont poussé le technicien français à lui faire appel. « Le coach m'a dit d'apporter ce que je fais à Paris: vitesse, technique, un peu de folie », a souligné ce qui n’a « pas encore eu de bizutage! » en A. « En mars, quand le coach a dit qu'il me suivait, je me suis dit qu'il y avait une petite possibilité. Je me suis donné à fond pour être ici », a-t-il ajouté.

Barcola rend hommage à l’OL

Formé à l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a rejoint le PSG l’été dernier contre un chèque de 45 millions d’euros. Même si sa relation avec son club formation est tendue ses derniers temps, l’attaquant n’a pas oublié ce que lui a apporté la formation rhodanienne dans son ascension.

Getty

« Tout est allé plutôt vite. J'ai toujours fait du mieux possible. Avec Lyon c'était très bien, je remercie Lyon. A Paris j'ai réussi à avoir cette place. Je suis vraiment content de ce qui m'arrive », a reconnu celui qui veut « être plus dans la surface, mieux lire les trajectoires sur les centres, avoir plus de stats, marquer plus de buts ».