Equipe de France : Jean-Michel Larqué juge le retour de Kanté

Jean-Michel Larqué a jugé vendredi, le retour de N’Golo Kanté en Equipe de France.

C’est la grande surprise de la liste de Didier Deschamps ce jeudi. Près de deux ans après son dernier match avec les Bleus, N’Golo Kanté est convoqué avec l’Equipe de France pour disputer l’Euro 2024. Un retour surprenant qui suscite des interrogations depuis l’annonce de la liste. Ce vendredi, c’est Jean-Michel Larqué qui s’est invité au débat en jugeant le retour du champion du monde 2018.

Jean-Michel Larqué approuve le retour de N’Golo Kanté en Equipe de France

Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 Bleus qui disputeront l’Euro 2024 avec l’Equipe de France, ce jeudi. Si la plupart des joueurs convoqués sont des habitués, la présence d’un certain N’Golo Kanté sur la liste a surpris tout le monde. Une surprise qui vient surtout du fait que l’international français n’avait plus été appelé depuis deux ans, lui qui a rejoint Al-Ittihad en Arabie Saoudite à l’été 2023.

Cependant, la convocation de N’Golo Kanté est logique pour Jean-Michel Larqué. « On peut s'en étonner (de son retour) mais j'ai cherché qui pouvait être mieux placé que lui pour faire le 25e...je ne vois pas! A l'instant T, si tu mets N'Golo Kanté comme titulaire, tu n'affaiblis pas l'équipe de France », lance l’ex-international français dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Larqué optimiste pour Kanté

L’exil de N’Golo Kanté en Arabie Saoudite n’a pas empêché Didier Deschamps de continuer par le suivre. Le sélectionneur français a d’ailleurs justifié le retour de l’ancien milieu de terrain de Chelsea en mettant en avant la saison qu’il réalise avec Al-Ittihad. N’Golo Kanté a notamment disputé 41 matchs cette saison avec le club saoudien, pour 4 buts et 6 passes décisives. Autant de paramètres qui font dire à Jean-Michel Larqué que le retour de Kanté est plutôt une bonne nouvelle pour l’Equipe de France.

« C'est un garçon qui respire la sérénité. Je ne me fais aucun souci. S'il y a une sélection qui me comble, c'est bien celle de Kanté. Contrairement à 1998 ou 2018, aujourd'hui, si vous demandez à des supporteurs de l'équipe de France de vous faire l'équipe type qui se dégage, vous allez avoir 10 ou 15 équipes car tout le monde a sa place. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est certainement pas le retour de N'Golo Kanté », explique l’ancien joueur du PSG.