Equipe de France : Deschamps a choisi son onze pour l'Autriche

Le onze entrant de l’Equipe de France contre l’Autriche lundi a fuité ces dernières heures avec des choix forts de Didier Deschamps.

L’Europe de foot vibre actuellement au rythme de l’Euro 2024. Démarrée vendredi dernier, la première journée de la compétition ne s’achèvera que mardi prochain. Ce lundi, il y aura notamment l’entrée en lice de l’Equipe de France qui affronte l’Autriche pour son premier match. A la veille de cette rencontre, le sélectionneur français, Didier Deschamps, a déjà validé son onze entrant. Un onze qui se présente avec quelques surprises.

La France doit assumer son statut face à l’Autriche

L’Equipe de France sera aux prises lundi avec l’Autriche pour son premier match à l’Euro 2024. Une rencontre qui devrait permettre aux Bleus d’assumer leur statut de favori dès leur entrée en lice. Mais l’Autriche, habituée à croiser le chemin des Français ces dernières années, ne fera pas de cadeau aux hommes de Didier Deschamps. Le sélectionneur français en est bien conscient et a déjà pris ses dispositions avec un onze inédit.

Le choix fort de Deschamps en défense

C’est dans un système de 4-3-3 que la France va se présenter face à l’Autriche, ce lundi. Gêné par des pépins physiques ces dernières semaines, Mike Maignan, gardien numéro un des Bleus, devrait tenir sa place dans les buts. En défense, Didier Deschamps aurait réservé une surprise avec la probable titularisation de William Saliba aux côtés de Dayot Upamecano dans l’axe. Le défenseur d’Arsenal aurait pris une avance sur Ibrahima Konaté, compère habituel d’Upamecano en Equipe de France. Il ne devrait pas avoir de surprise sur les côtés par contre, avec les titularisations de Jules Koundé à droite et de Théo Hernandez, à gauche.

Deschamps reconduit son trio d’attaque

Dans l’entrejeu, Didier Deschamps aurait réservé une autre surprise de taille. Alors qu’il n’a joué aucun des deux matchs amicaux de préparation, Adrien Rabiot devrait pourtant titulaire face aux Autrichiens. Le milieu de terrain de la Juventus devrait être accompagné de N’Golo Kanté et d’Antoine Griezmann dans l’entrejeu. En attaque, Deschamps aurait apparemment son trio. Kylian Mbappé devrait démarrer en pointe et serait soutenu par Ousmane Dembélé à droite et Marcus Thuram, à gauche.

La compo probable de la France contre l’Autriche

Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez, Kanté, Rabiot, Griezmann - Dembélé, Mbappé, Thuram.