Autriche – France : Marcel Sabitzer lance les hostilités

Le milieu de terrain de l’Autriche, Marcel Sabitzer, s’est exprimé dimanche, sur le choc à venir contre l’Equipe de France, lundi.

Cela fait désormais trois jours que toute l’Europe a les yeux rivés sur l’Allemagne où se dispute l’Euro 2024 depuis vendredi. Si le groupe D est entré en lice ce dimanche avec un Pologne – Pays-Bas, il faudra attendra lundi avant de voir les deux autres équipes de cette poule. Il s’agit bien de l’Autriche et de l’Equipe de France qui tenteront de décrocher leurs premiers points dans la compétition. Avant le match, Marcel Sabitzer envoie déjà un message aux Bleus.

Sabitzer annonce une grande Autriche à l’Euro et prévient la France

En plus du forfait de son capitaine, David Alaba, l’Autriche entame sera également privé de son gardien, Alexander Schlager ainsi que de son milieu de terrain, Xaver Schlager dans cet Euro. Pour autant, les hommes de Ralf Rangnick, abordent la compétition et surtout leur premier match face à l’Equipe de France avec beaucoup d’assurance. Marcel Sabitzer pense d’ailleurs que l’Autriche pourra créer la surprise face aux Bleus, lundi.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

« Est-ce que l’Autriche peut être l’une des surprises de cet Euro ? Oui, je suis d’accord ! Mais on a un groupe très difficile. La France est favorite pour le titre, les Pays-Bas sont toujours un adversaire coriace et la Pologne a les qualités individuelles qu’on connaît. J’espère qu’on pourra aller loin dans la compétition. Mais on est conscient que ça sera très dur », affirme le milieu de terrain du Borussia Dortmund dans les colonnes du Parisien.

Marcel Sabitzer dévoile la force de l’Autriche

Même si l’Autriche est orpheline de certains de ses cadres, « Das Team » peut toutefois compter sur ses maîtres à jouer, Marcel Sabitzer et Konrad Laimer. En outre, les Autrichiens peuvent toujours s’appuyer sur la philosophie de leur sélectionneur, Ralf Rangnick, qui a changé le visage de l’équipe depuis son arrivée.

« On a entamé un processus depuis plusieurs années, tout un nouveau staff est arrivé en 2022. Sa philosophie convient très bien à nos joueurs. On a des qualités individuelles mais on entre dans la compétition unis, en tant qu’équipe. C’est ce qui fait notre force », ajoute Marcel Sabitzer.