Equipe de France : Daniel Riolo se lâche sur Jonathan Clauss

Une des satisfactions du match Pays-Bas vs France, Jonathan Clauss est adulé par Daniel Riolo, qui préfère le Marseillais à Koundé.

C’est un retour gagnant pour Jonathan Clauss en équipe de France après un an d’absence. Ce vendredi, le défenseur de l’Olympique de Marseille a livré une copie satisfaisante lors du déplacement à Amsterdam Arena dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024.

Riolo sous le charme de Clauss

La France a composté son billet pour la phase finale de l’Euro 2024 en battant les Pays-Bas (1-2) vendredi. Ceci lors du match de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne. Au cours de ce match, Jonathan Clauss, qui a fait son retour en Bleu, a livré une copie très appréciée par tous.

Auteur de la passe du but de l’ouverture du score délivrée à Kylian Mbappé, qui a inscrit un doublé, Jonathan Mbappé a eu les louanges du journaliste éditorialiste RMC, Daniel Riolo. Ce dernier adule l’arrière droit international français, qui fêtait sa septième sélection, vendredi soir, après plus d’un an d’absence.

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur le match très satisfaisant du latéral droit de l’Olympique de Marseille, qu’il aimerait voir titulaire plus souvent aux dépens de Jules Koundé. Ce dernier est blessé et forfait pour les deux matchs des Bleus ce mois d’octobre.

« Si Koundé n’est pas blessé, il joue automatiquement. On aurait tout de même probablement gagné le match avec lui, mis des buts d’une autre manière, mais il n’y aurait pas eu l’action sur l’ouverture du score. Avec lui, il n’y a pas ce genre de mouvement. Personnellement, je préfère un arrière droit comme Clauss. Je n’ai rien contre Koundé mais ce n’est pas un arrière droit. Il y a une forte concurrence pour le poste de défenseur central, mais que l’on mette un vrai latéral droit », a déclaré le journaliste français dans l’émission sportive. Jonathan Clauss appréciera.