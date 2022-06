Épidémie de Covid-19 au Real Madrid

Le Real Madrid souffre actuellement d'une véritable épidémie de cas de Covid_19.

Un jour après avoir révélé que Marcelo et Luka Modric avaient été testés positifs au COVID-19, le Real Madrid a annoncé sur son site officiel que Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin et Rodrygo Goes avaient également contracté le virus.

Tous les joueurs et le personnel d'encadrement du Real Madrid ont subi un test PCR après que Modric et Marcelo aient donné des résultats positifs mercredi et le club a informé jeudi que quatre autres joueurs ont été testés positifs au COVID-19.

Selon les protocoles de LaLiga, le Real Madrid pourrait demander le report du match contre Cadix s'il a moins de 13 joueurs de l'équipe première disponibles, dont au moins un gardien de but.

"Comme il s'agit de citoyens vaccinés, les footballeurs du Real Madrid peuvent jouer lorsque le test est négatif, sans mise en quarantaine ultérieure", a déclaré le ministre de la Santé de la région de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, à la radio MARCA.

Le Real Madrid reçoit Cadix dimanche à 21h00 CET, dans ce qui devrait être son avant-dernier match de l'année civile, le dernier ayant eu lieu à l'Athletic Bilbao le 22 décembre.