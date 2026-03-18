Enzo Fernandez au Real Madrid, l'interview explosive

Selon un journaliste fiable, le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez, serait ouvert à un transfert au Real Madrid cet été.





L'international argentin continue d'alimenter les rumeurs de transfert. Avant le match aller de Ligue des Champions entre Chelsea et le PSG, des informations en provenance de France laissaient entendre que Fernandez pourrait quitter les Blues si le club ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine édition de la compétition.





Ces informations ont depuis été confirmées par des sources argentines, et Fernandez semble désormais l'avoir lui-même confirmé. Interrogé après la défaite humiliante de Chelsea (3-0) face au PSG à Stamford Bridge, le joueur de 25 ans a refusé de s'engager sur son avenir au club.





« Je ne sais pas, il reste huit matchs et ensuite la FA Cup », a déclaré Fernandez lorsqu'on lui a demandé s'il serait à Chelsea la saison prochaine. « Ensuite, il y a la Coupe du Monde, et après on verra. »





Interrogé sur les propos de Fernandez, l'entraîneur Liam Rosenior a insisté sur le fait qu'il avait des préoccupations plus importantes que les rumeurs de transfert. La saison menace d'échapper à une équipe de Chelsea toujours incapable de prétendre aux grands titres.





Fernandez ouvert à un transfert en Liga.





L'irrégularité du club londonien et son incapacité à être compétitif en Premier League et en Ligue des Champions sont précisément à l'origine de la frustration de Fernandez.





Avant que Chelsea ne remporte la Conference League et la Coupe du Monde des Clubs l'année dernière, le père de Fernandez avait alimenté les rumeurs concernant l'avenir de son fils en révélant que ce dernier était mécontent du manque de compétitivité du club.