Noel Aseko s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le FC Bayern Munich pour rejoindre l'Eintracht Francfort.

« Pourquoi l’Eintracht et pas le Bayern ? J’ai eu des échanges très intenses avec l’entraîneur et la direction. Nous avons eu de bonnes discussions avec Francfort, ainsi qu’avec le Bayern. Puis l’entraîneur a eu une conversation franche avec moi, j’ai moi-même été franc avec lui, et c’est ainsi que mon transfert à l’Eintracht s’est concrétisé. J’ai donc eu de bonnes discussions avec l’entraîneur du Bayern », a expliqué Aseko lors de sa présentation à Francfort.

Prêté dix-huit mois à Hanovre 96, où il a brillé en deuxième division, le milieu de terrain avait été rapatrié par le Bayern grâce à une clause de rachat. Son retour avait alors suscité des rumeurs : il pourrait remplacer Leon Goretzka, fraîchement parti. Mais le club bavarois prévoit déjà d’aligner Tom Bischof et la nouvelle recrue Nathaniel Brown comme options au milieu, derrière les titulaires Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Comme on le sait, le latéral gauche peut aussi jouer sentinelle et se tenir prêt, au besoin, tout comme le polyvalent Konrad Laimer.

Même si Vincent Kompany est un de ses admirateurs, Noel Aseko quitte le FC Bayern.

L’entraîneur du Bayern, Kompany, est certes considéré comme un grand admirateur d’Aseko, qu’il faisait déjà régulièrement s’entraîner avec l’équipe première avant son prêt à Hanovre. Mais c’est peut-être précisément pour cette raison que le Belge s’est montré si franc envers le joueur de 20 ans, qui n’aurait probablement pas bénéficié, chez le champion d’Allemagne, du temps de jeu dont il a besoin pour progresser.





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Aseko a donc opté pour l’Eintracht, qui aurait déboursé environ douze millions d’euros pour son transfert. L’international allemand des moins de 21 ans a signé à Francfort jusqu’en 2031 ; il y sera chargé d’organiser le milieu de terrain et nourrit des ambitions élevées : « Je pense que tout le monde rêve de jouer un jour en équipe nationale A. Je pense que cela doit aussi être mon objectif. Pourquoi pas ? Je mentirais si je disais non », a déclaré le natif de Berlin.